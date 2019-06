Deutsche Bank in vizier Amerikaanse justitie, zou oogje toeknijpen bij witwassen bedrijven Trump

De Amerikaanse autoriteiten zijn een grootschalig onderzoek begonnen naar nalatigheid door Deutsche Bank bij het voorkomen van witwassen en andere criminele activiteiten. De bank zou signalen over verdachte transacties niet hebben doorgegeven, zoals wettelijk verplicht is. En dat is mogelijk weer slecht nieuws voor de Amerikaanse president Donald Trump, en diens schoonzoon, Jared Kushner.

Lees verder na de advertentie

Verschillende Amerikaanse media bevestigen een verhaal van de New York Times, dat de FBI onderzoek doet naar de grootbank uit Duitsland. Een voormalige medewerker van Deutsche Bank in de Verenigde Staten deed vorige maand een boekje open over haar werk. Als controlemedewerker bij het tegengaan van witwassen, deed deze Tammy McFadden in 2016 meerdere interne meldingen van verdachte transacties, door bedrijven van Jared Kushner.

Verdachte transacties Die meldingen, die banken wettelijk verplicht zijn om te doen, werden vervolgens door haar bazen tegengehouden. Verschillende collega’s zouden hetzelfde hebben meegemaakt met meldingen over verdachte transacties door bedrijven van Trump zelf, in 2017. McFadden heeft inmiddels bezoek gehad van de FBI, zo bevestigt haar advocaat aan de New York Times. Daarnaast heeft ook de zoon van een – inmiddels overleden – hooggeplaatste bestuurder van Deutsche Bank in de Verenigde Staten de FBI op bezoek gehad. Volgens hem is het onderzoek naar Deutsche Bank begonnen met verdenkingen van het witwassen van geld voor Russische criminelen, maar is het inmiddels uitgebreid naar een veel langere lijst van misdragingen. Deutsche Bank in de Verenigde Staten zou ook te linken zijn aan de omvangrijke witwaszaak van de Deense Danske Bank, dat via een bijkantoor in Estland ruim 200 miljard dollar uit voornamelijk Rusland ongecontroleerd liet passeren.

Niet de enige bank Deutsche Bank zou niet de enige zijn die in dit brede onderzoek wordt betrokken, maar namen van andere banken zijn nog niet opgedoken. Ook het anti-witwasteam van het Amerikaanse ministerie van justitie zou met onderzoek bezig zijn, net als de afdelingen van het Openbaar Ministerie in Manhattan en Brooklyn. Deutsche Bank geeft geen commentaar op de artikelen. De bedrijven van Kushner laten weten dat alle aantijgingen van witwassen met betrekking tot de relatie met de bank uit Duitsland niet kloppen en compleet zijn verzonnen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Afgelopen maanden staat de relatie tussen Deutsche Bank en Trump vaak in de schijnwerpers. Voordat hij werd verkozen, was het concern één van de weinige grote banken die nog zaken met hem deed. De Amerikaanse president heeft een reputatie van het niet terugbetalen van leningen, maar dat belette de Duitsers niet om Trump honderden miljoenen te lenen voor zijn vastgoedprojecten. In 2017 had Trump nog een schuld van 130 miljoen dollar bij Deutsche Bank. President Trump spreekt in het Witte Huis socialite Kim Kardashian West toe. Links van haar: Jared Kushner, zijn schoonzoon. Rechts naast Kardashian West staat zijn dochter Ivanka. © AP

Transactie-inzage De Democraten proberen al tijden inzicht te krijgen in de exacte relatie tussen Trump en Deutsche Bank, tot nog toe zonder resultaat. Een poging om via de rechter inzage te krijgen in Trump’s transacties, wordt vooralsnog geblokkeerd door rechtszaken die Trump daar zelf tegen is begonnen.

Lees ook:

Grootschalige inval bij Deutsche Bank om witwassen De Duitse justitie denkt dat de grootbank Deutsche Bank op grote schaal meewerkte aan het witwassen van crimineel geld.