Deuk in het Nederlandse ei raakt de hele sector

De crisis in de Nederlandse pluimveesector dreigt zich snel uit te breiden. Enkele Duitse supermarkten verkopen geen Nederlandse eieren meer of hebben de verkoop van eieren in zijn geheel gestaakt. Daarmee lijden ook enkele honderden pluimveebedrijven die geen gebruik maakten van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil schade door het gifei-schandaal.

De Duitse supermarktketens AldiNord en Aldi Süd hebben de verkoop van eieren geheel stopgezet. Rewe en Penny leggen voorlopig geen uit Nederland afkomstige eieren in de schappen. Daarmee gaan deze winkelketens voorbij aan het onderscheid dat gemaakt kan worden tussen besmette en niet-besmette eieren: via serienummers is af te leiden of deze van een leghenbedrijf komen waar het giftige besmettingsmiddel werd gebruikt.

Nederland is een grote exporteur van eieren. Duitsland neemt jaarlijks voor 400 miljoen euro aan Nederlandse eieren af, op grote afstand gevolgd door België, Groot-Brittannië en Zwitserland. De 920 Nederlandse leghenbedrijven verdienen in totaal jaarlijks 1 miljard euro met de productie van 11 miljard eieren door 36,5 miljoen leghennen. Overigens wordt ook de Belgische industrie getroffen: het fipronil komt van een Belgische producent en is ook daar gebruikt.

De 138 bedrijven lijden een gemiddelde schade van 4000 euro per dag

Schade "Als er een deuk in het Nederlandse ei ontstaat, dan raakt dat alle bedrijven", zegt woordvoerder Johan Boonen van branche-organisatie ZLTO Nederland. Boonen schat in dat de 138 bedrijven die voorlopig hun deuren dicht moeten houden een gemiddelde schade lijden van 4000 euro per dag. Het is volgens Boonen te vroeg om te bepalen hoeveel de crisis de hele sector gaat kosten. De getroffen bedrijven hoeven voorlopig niet te rekenen op directe steun van de overheid. "Er zijn geen compensatieregelingen waarop de bedrijven zich kunnen beroepen", zegt een woordvoerder van het ministerie van economische zaken. Wel wordt gerekend op andere vormen van hulp. "Wij denken hierbij aan garantstelling door de overheid op leningen van de getroffen bedrijven", zegt Boonen van ZLTO. Economische Zaken zegt 'positief tegenover dergelijke initiatieven te staan' en hierover met belangenorganisaties te overleggen. Staatssecretaris Martijn van Dam is daarnaast in overleg met zijn Duitse collega om nog eens duidelijk te maken dat alleen de eieren waarvoor via het serienummer is gewaarschuwd, besmet zijn.

Pijnlijk Ruud Huirne, directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank, noemt de crisis rond het bestrijdingsmiddel pijnlijk. "Na de vogelgriep en de lage prijzen in 2013 heeft de sector zich mooi hersteld. Pluimveebedrijven hebben sindsdien veel geïnvesteerd en geïnnoveerd. Dat wordt nu verstoord en kan veel pijn doen." Rabobank is de grootste kredietverlener aan de landbouw en veeteelt van alle Nederlandse banken. "Voor bedrijven die direct geraakt worden door sluitingen is het een zeer onzekere tijd", zegt Huirne. "Het gevaar bestaat nu dat een veel grotere groep bedrijven betrokken raakt als Nederlandse eieren in het buitenland geweerd worden en een deel van de export wegvalt. Dit kan tot een algehele prijsdaling van eieren leiden." Huirne hoopt dat de schade zich beperkt tot de bedrijven waar het bestrijdingsmiddel is gebruikt. "Het is indrukwekkend dat we in staat zijn om per ei te traceren waar dat vandaan komt. Daarmee weten we snel waar het probleem zit. Dit moet ons helpen om ook in het buitenland aan te tonen met welke eieren het in ieder geval goed zit." Lees ook: Rechter: vergassen van miljoenen fipronilkippen mag

