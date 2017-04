Detacheerders zien omzet dalen door wet DBA

De nieuwe wet bepaalt dat zowel de opdrachtverstrekkende bedrijven als de opdrachtontvangende zelfstandigen verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Concludeert de Belastingdienst dat een zzp’er werkzaam op een tijdelijk project nauwelijks is te onderscheiden van zijn teamgenoot met een dienstverband, dan kunnen hij én zijn opdrachtgever rekenen op boetes en naheffingen. Dat risico lopen bedrijven liever niet. Gevolg: zzp-schuwheid.

Die schuwheid is te zien in de cijfers van PwC, zegt Martin Bond, voorzitter van de sectorgroep zakelijke dienstverlening bij PwC. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet uit de detachering van zzp’ers met zeventien procent. “Dat is fors. In de kwartalen ervoor was de daling minder.” En hoewel de hoogleraren Evert Verhulp en Paul de Beer krap een maand geleden nog stelden dat over de effecten van de wet DBA nog weinig te zeggen is, durft Bond het verband wel te leggen. “We hebben veel contact met de deelnemende detacheringsbureaus. Sommige zijn onze klanten. Wat je dan hoort is dat onze klanten bedrijven moeten kunnen verzekeren dat het werken met zzp’ers geen problemen oplevert. Van sommige zzp’ers hebben de bureaus daarom al afscheid genomen.”

Vooral beursgenoteerde bedrijven, die aan alle wet- en regelgeving moeten voldoen, sluiten in groten getale hun deuren voor zzp’ers. Zo maakte het internationale detacheringsbedrijf Brunel, dat vooral met hoogopgeleide specialisten werkt, afgelopen zomer al bekend dat het niet meer voor zzp’ers bemiddelt. “We willen compliant zijn”, zei topman Maikel Pas toen in een interview met Uniforce. Wat zoveel betekent als zijn vervolgzin in dat interview: “We zijn niet bereid fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s te lopen en willen onze opdrachtgevers daar ook niet mee opzadelen.” In februari meldde Brunel een omzetdaling van dertien procent in 2016. De schuld van de wet DBA, zo stond toen geschreven in het persbericht.

In november maakte staats­se­cre­ta­ris Eric Wiebes bekend dat de handhaving van de wet tot in ieder geval januari 2018 wordt uitgesteld

Onderwerp van gesprek Martin Staats, directeur van detacheringsbedrijf OnlyHuman, bleef wel opdrachten scoren voor zzp’ers en slaagde er toch in te groeien. Maar van al die extra opdrachten die Staats wist binnen te halen, bleef het aantal voor zelfstandigen beperkt. “De trend is dat zzp’ers in dienst treden bij detacheringsbureaus.” Geen verrassende ontwikkeling, zegt Staats. Het afgelopen jaar trok een kwart van zijn opdrachtgevers zich terug uit de zzp-markt. En bij allemaal is de wet DBA onderwerp van gesprek. “Hoe moeten we het risico inschatten, vragen opdrachtgevers zich af. Er is geen helderheid over waar het naar toe gaat. Dat is een pijnlijke ontwikkeling. Het gaat hier wel om de broodwinning van een heleboel mensen.” In november vorig jaar maakte staatssecretaris Eric Wiebes (VVD), geestelijk vader van de wet DBA, bekend dat de handhaving van de wet tot in ieder geval januari 2018 wordt uitgesteld. Om boetes en naheffingen te voorkomen zullen detacheringsbureaus voor die tijd afscheid nemen van de groep zzp’ers van wie ze nu niet helemaal zeker weten of het ‘echte ondernemers’ zijn, verwacht Martin Bond van PwC. Dat zal weer resulteren in een omzetdaling, zegt hij. Dat betekent niet dat de branche het water aan de lippen komt. Bond: “Met een personeelslid verdient een detacheerder meer dan met een zzp’er. Dus dat zzp’ers in dienst treden bij hun detacheringsbureau is gunstig. Daarnaast zien we een trend van hoogopgeleide professionals die niet streven naar een vast contract, maar kiezen voor de leuke projecten. Er is zeker werk voor detacheringsbureaus.”

