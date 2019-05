Deskundigen zeggen: Michael P. heeft geen seksuele stoornis

Psycholoog en psychiater spraken hun zorgen uit dat er onvoldoende zicht was op de seksuele belevingswereld van P. (29), terwijl er wel reden was ongerust te zijn. Zo werd hij eerder veroordeeld voor een dubbele verkrachting. Tegen getuigen zou hij destijds hebben gezegd dat een droom was uitgekomen.

Lees verder na de advertentie

Stressverlichting Na aanvullend onderzoek in opdracht van het gerechtshof in Arnhem zeggen deskundigen dat het lijkt dat P. seks inzet als stressverlichting, maar ze concluderen dat er onvoldoende tekenen zijn voor een seksuele stoornis. Was zo’n stoornis wel vastgesteld, dan had dat bijvoorbeeld kunnen meewegen bij de vraag of P. volledig toerekeningsvatbaar is voor zijn daden.

Slachtofferverklaring Tijdens de eerste dag van het hoger beroep gaf de vriend van Faber voor het eerst een slachtofferverklaring. Dat deed hij niet zelf, maar zijn advocaat, omdat het te belastend voor hem is. Hij is naar eigen zeggen zwaar getraumatiseerd, ook omdat hij de eerste dagen na de verdwijning van Faber meermaals is verhoord door de politie. Dat hij ‘officieus’ als verdachte is aangemerkt heeft diepe impact op hem gemaakt, aldus de advocaat. Fabers vriend verzocht de media met klem zijn naam niet te noemen, om hem een kans te geven ‘zijn toekomst zonder de lieve Anne vorm te geven’. Ik heb niet nagedacht, ik heb gewoon gehandeld Michael P. De raadsheren – zoals de rechters bij het hof heten – gingen vanochtend snel door het dossier. Ze bevroegen P. enkel over delen waar in de woorden van de voorzitter nog ‘open vraagstukken’ bestaan. Misschien wel het heikelste punt: waarom liet hij de vrouw niet gaan toen hij haar geboeid en wel over het hek van de vliegbasis Soest tilde? “Het kost een paar seconden om eroverheen te gaan”, aldus de raadsheer. “Dat zou je als moment kunnen zien waar u bewust bezig bent geweest.”

Geïrriteerd P. blijft volhouden dat hij van plan was Faber uiteindelijk te laten gaan, maar dat hij haar met een mes om het leven bracht toen zij om hulp riep omdat er een fietser langskwam. “Ik heb niet nagedacht, ik heb gewoon gehandeld”, zei hij verschillende keren. Zo nu en dan reageerde P. ronduit geïrriteerd op vragen. Hij heeft naar eigen zeggen geen medicijnen geslikt, omdat hij helemaal nuchter in de zittingszaal wilde zitten. “Ik hou me nu nog heel erg in”, aldus P. tegen de advocaat-generaal (de aanklager in hoger beroep). “Ik had ook naar u toe kunnen lopen en kijken hoe ver ik kon komen.” Volgens zijn eigen berekening is P. zeker 67 jaar als hij vrijkomt, volgens hem praktisch levenslang. Dan kan hij zichzelf beter van zijn leven beroven, zei hij

Buitensporig P. werd zomer vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Moord vond de rechter niet bewezen, zogeheten gekwalificeerde doodslag wel. Dat betekent dat P. Anne Faber doodde om de verkrachting en vrijheidsberoving te verbergen. De advocaat van de familie van Faber vroeg het hof vanochtend wel voor moord te gaan. Volgens hen liegt P. en had hij genoeg tijd tijdens zijn daden om zich te bedenken. Duidelijk werd dat P. daar zelf heel anders over denkt. De straf van 28 jaar plus tbs vond hij buitensporig hoog, vertelde hij het hof. Volgens zijn eigen berekening is hij zeker 67 jaar als hij vrijkomt, dat is volgens hem praktisch levenslang. Dan kan hij zichzelf beter van zijn leven beroven, zei hij. Bovendien vindt hij dat hij strafvermindering moet krijgen omdat hij hardhandig werd gearresteerd en dat daarbij – ook in de ogen van de rechtbank – zijn rechten zijn geschonden. Vanmiddag kwamen ook de ouders van Anne Faber aan het woord, die stelden dat P. nooit meer vrij mag komen en een levenslange gevangenisstraf moet krijgen. Een behandeling in een tbs-kliniek is volgens de vader van Anne Faber niet de juiste maatregel voor P., want er is al heel veel tijd, energie en geld aan hem besteed. “Hij heeft zijn tweede kans al gehad.” Naar verwachting volgt later vandaag een strafeis van het OM.

Lees ook: