Deskundigen zeggen: Michael P. heeft geen seksuele stoornis, OM eist 28 jaar

Volgens het OM is alsnog komen vast te staan dat P. een vooropgezet plan heeft gehad Faber te doden, dat hij niet in een opwelling heeft gehandeld en dat er dus sprake is van moord. Eerder achtten het OM noch de rechtbank het bewijs daarvoor geleverd.

Eerder vandaag bleek dat Michael P. volgens deskundigen geen seksuele stoornis heeft. Bij de rechtbank was daar nog onduidelijkheid over.

Psycholoog en psychiater spraken hun zorgen uit dat er onvoldoende zicht was op de seksuele belevingswereld van P. (29), terwijl er wel reden was ongerust te zijn. Zo werd hij eerder veroordeeld voor een dubbele verkrachting. Tegen getuigen zou hij destijds hebben gezegd dat een droom was uitgekomen.

Stressverlichting

Na aanvullend onderzoek in opdracht van het gerechtshof in Arnhem zeggen deskundigen dat het lijkt dat P. seks inzet als stressverlichting, maar ze concluderen dat er onvoldoende tekenen zijn voor een seksuele stoornis. Was zo’n stoornis wel vastgesteld, dan had dat bijvoorbeeld kunnen meewegen bij de vraag of P. volledig toerekeningsvatbaar is voor zijn daden.

Tijdens de eerste dag van het hoger beroep gaf de vriend van Faber voor het eerst een slachtofferverklaring. Dat deed hij niet zelf, maar zijn advocaat, omdat het te belastend voor hem is. Hij is naar eigen zeggen zwaar getraumatiseerd, ook omdat hij de eerste dagen na de verdwijning van Faber meermaals is verhoord door de politie. Dat hij ‘officieus’ als verdachte is aangemerkt heeft diepe impact op hem gemaakt, aldus de advocaat. Fabers vriend verzocht de media met klem zijn naam niet te noemen, om hem een kans te geven ‘zijn toekomst zonder de lieve Anne vorm te geven’.

Ik heb niet nagedacht, ik heb gewoon gehandeld Michael P.

De raadsheren – zoals de rechters bij het hof heten – gingen vanochtend snel door het dossier. Ze bevroegen P. enkel over delen waar in de woorden van de voorzitter nog ‘open vraagstukken’ bestaan. Misschien wel het heikelste punt: waarom liet hij de vrouw niet gaan toen hij haar geboeid en wel over het hek van de vliegbasis Soest tilde? “Het kost een paar seconden om eroverheen te gaan”, aldus de raadsheer. “Dat zou je als moment kunnen zien waar u bewust bezig bent geweest.”