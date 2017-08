Dertien miljoen jaar oude apenschedel werpt mogelijk nieuw licht op evolutie

In het noorden van Kenia vonden onderzoekers in 2014 de schedel, die toebehoort aan de nieuw geïdentificeerde mensapensoort Nyanzapithecus alesi. Het onderzoeksteam schat dat de schedel, die niet groter is dan een kleine citroen, liefst dertien miljoen jaar oud is en toebehoorde aan een jonge mensaap die met zijn grote oogkassen wat weg heeft van een gibbon.

Dat schrijven zij na drie jaar onderzoek naar de bijzondere vondst in Nature. Alesi, zoals de wetenschappers de schedel noemen, is daarmee de oudste en gaafste apenschedel die ooit gevonden is.

Waarschijnlijk is het organisme dat in de ontaarde schedel huisde vroegtijdig aan zijn einde gekomen door een vulkaanuitbarsting.

Gave fossielen die ouder zijn dan tien miljoen jaar zijn schaars. Voor de ontdekking van de nu in Kenia gevonden apenschedel moesten wetenschappers het vooral hebben van losse tanden of kaakbotten.

Wat wetenschappers euforisch maakt over de ontdekking van de schedel, is dat niet eerder zo’n compleet fossiel van een uitgestorven apensoort werd gevonden. Het werpt mogelijk nieuw licht op de gemeenschappelijke voorouder van de mens en de moderne apen.

De schedel van Alesi geeft mogelijk ook antwoord op de lang be­dis­cus­si­eer­de vraag waar de voorouder van de mens vermoedelijk leefde

Voorouder Er is namelijk nog geen antwoord op de vraag uit welke soort de moderne mens en aap uiteindelijk zijn voortgekomen na miljoenen jaren evolutie, waar die voorouder vandaan kwam en hoe die er uit zag. Het is bekend dat de mensapen en mensachtigen zich zeven miljoen jaar geleden van elkaar afscheidden, maar van welke soort zij afstammen, oftewel de voorouders van de mens en de moderne apen, is onbekend. De nieuw ontdekte soort Nyanzapithecus alesi is een familielid van die verre voorouder, en kan meer duidelijkheid verschaffen over de vroege mens en zijn leefgebied. Uit scans van de schedel van Alesi blijk dat zijn schedelholte een volume had van zo’n zeven theelepels, liefst dubbel zo groot als die van de andere bekende apensoort uit die tijd. Ook leek Alesi veel weg te hebben van een gibbon, maar uit de scans blijkt dat zijn evenwichtsorgaan anders in elkaar zit; zijn soort ging waarschijnlijk voorzichtiger te werk in bomen. Ook de structuur die de oren van de nieuw geïdentificeerde soort had toont meer gelijkenis met de mens en chimpansees dan met gibbons. De schedel van Alesi geeft mogelijk ook antwoord op de lang bediscussieerde vraag waar de voorouders van de mens vermoedelijk leefden. Volgens de wetenschappers die de schedel vonden, verschaft deze ontdekking het bewijs dat de wieg van de moderne mens in Afrika stond en niet in Eurazië, zoals lang door andere wetenschappers is beweerd.

