Dertien jaar onschuldig vast in een Texaanse cel

Anna Vasquez heeft haar mooiste pak aangedaan. Haar Texaanse laarzen gepoetst. Het haar strak in een staart gebonden en met gel nog platter gemodelleerd. Vasquez is 41. Toch is haar nieuwe leven net pas begonnen. Op 23 november werd ze officieel vrijgepleit van het vonnis dat haar tot kinderverkrachter bestempelde. Dat is 22 jaar nadat een kennis de valse beschuldiging uitte en voor haar de misère begon.

Het is een belangrijke dag in het nieuwe leven van Vasquez. De dochter van een alleenstaande moeder is in Austin, de hoofdstad van Texas, voor het eerst in haar leven het indrukwekkende Capitool binnengegaan. Hier gaat ze getuigen voor de parlementaire strafrechtcommissie.

Het gaat om House Bill 1967, een wetsvoorstel dat subsidie regelt voor projecten die zich inzetten voor gevangenen die onschuldig zijn. Want uiteindelijk kreeg The Innocence Project of Texas, een groep pro-bono-advocaten, Vasquez en haar vriendinnen vrij.

Ze lijkt innemend en rustig. "Maar ik ben vreselijk zenuwachtig", fluistert ze in de zaal. Vasquez zit vanaf twee uur nerveus te zijn, maar mag pas om acht uur naar voren om achter de microfoon plaats te nemen. De zaal is dan bijna leeg. "Ik ben onlangs vrijgekomen na een gerechtelijke dwaling", begint zij.

"Dertien jaar van mijn leven bracht ik door als nummer. Mijn nummer was 936629. Ik had mijn complete identiteit verloren." Haar stem hapert. Ze vervolgt: "Zonder hulp van het Innocence Project zou ik daar nu nog zitten. Het werkt echt." Bijna komen de tranen naar boven. "Er zitten zoveel mensen onterecht vast, velen die we niet eens kennen. Ik smeek u, neem deze wet aan."

Verbijstering

Buiten de zaal laat Vasquez haar tranen de vrije loop. Verdriet is haar constante partner, onder dat vernisje kalmte. Haar lot is verfilmd in de documentaire 'Southwest of Salem' (2016). Samen met drie lesbische vriendinnen raakten zij bekend als de 'San Antonio 4' naar hun woonplaats in Texas. Om de beurt vertellen zij in de film hun verhaal: Anna, haar partner Cassie, Kristie en de kleine cassière Liz.

Steeds als Vasquez in haar witte gevangeniskleding voor de camera praat, is daar die verbijstering, stromen haar tranen geluidloos. Hoe kon dit gebeuren?

Het pornoscenario was zo vergezocht, dat zij meende: "Ik had toch geen advocaat nodig?"

Het waren de jaren negentig in Texas, een tijd met enorm veel vrouwenhaat en aidspaniek, verklaart regisseuse Deborah Esquenazi in haar woonplaats Austin. "Homo's werden gelijkgesteld aan pedofielen. Diverse mensen veroordeeld voor satanisme." Gerechtigheid en politiek zijn in Texas heel lang compleet verstoord geweest, vat zij samen.

Een ex-zwager van Liz maakte avances, maar kreeg nul op rekest. Uit wraak klaagde deze Javier de vier vriendinnen aan. Ze zouden in een orgie twee logerende nichtjes, zijn dochtertjes van 9 en 7, hebben verkracht. "Dat was volgens de aanklagers wat homo's doen", zegt Vasquez in de film. En vervolgt: "Nee!" Het pornoscenario was zo vergezocht, dat zij meende: "Ik had toch geen advocaat nodig?"