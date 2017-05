Dertien jaar na de Posbankmoord eist het OM dertien jaar cel

Wiegmink werd op 20 januari 2003 op de parkeerplaats bij de Posbank dood geschoten. Wie van de twee verdachten de fatale schoten heeft gelost, is niet bekend. Voor de nabestaanden is dat heel vervelend, zo weet het OM, maar voor het vervolgen van het misdrijf maakt het niet. Het OM houdt beide mannen in gelijke mate verantwoordelijk.

De toen 44-jarige huisschilder Wiegmink was op de avond van de schietpartij een rondje aan het rennen in de omgeving van de Posbank (Gelderland). De beide verdachten zochten een auto om een overval mee te plegen. Hun keus viel op de wagen van Wiegmink. Ze namen zijn sleutels af, schoten hem dood en legden hem in de wagen. In Erp (Noord -Brabant) werd de wagen vervolgens in brand gestoken.

Lange tijd leek het er op dat het misdrijf nooit opgelost zou worden

Cold case Lange tijd leek het er op dat het misdrijf nooit opgelost zou worden. Het dossier gold voor de politie als een cold case. Drie jaar geleden werd het onderzoek echter hervat met een DNA-spoor dat gevonden was op een mutsje dat bij de uitgebrande auto lag. Het spoor leidde naar Souris R.. Verdachte Frank S. meldde zich in november 2016 uiteindelijk bij de politie met een bekentenis en een spijtbetuiging. Zijn medeverdachte werd snel daarna aangehouden. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de offcier van justitie er rekening mee dat tussen de dood van Wiegmink en de oplossing van het misdrijf vele jaren zitten. Jaren van onzekerheid, waarin ook druk is gespeculeerd over de toedracht van Wiegminks dood. Het is opmerkelijk dat het OM voor beide verdachten een gelijke straf eist. Frank S. heeft een bekentenis afgelegd, heeft spijt betuigd en meegewerkt aan het onderzoek, maar dat ziet hij niet gehonoreerd met een lagere strafeis. Beide verdachten hebben gelijke rollen gehad bij de doodslag, hebben beiden jarenlang gezwegen en dus is een gelijke eis passend, zo is de redenering. Dertien jaar cel, vindt het OM ook om een andere reden passend. 13 jaar, zo lang hebben de nabestaanden ook moeten wachten op informatie over de omstandigheden waaronder hun geliefde is gestorven. Het OM had oog voor de pijn die is geleden door de weduwe Wiegmink en haar drie zonen, destijds 8, 11, en 12 jaar oud: “Op 20 januari 2003 is hun de mogelijkheid ontnomen om hun verdere leven met hun vader te delen.”

