Dertien jaar na de eerste aangifte staat gevallen tv-ster Bill Cosby voor de rechter

Maar datzelfde hoopt Andrea Constand, die de beroemde entertainer en komiek ervan beschuldigt haar in 2004 bij hem thuis eerst met pillen machteloos gemaakt en vervolgens aangerand te hebben. Een jury van twaalf Amerikanen moet kiezen wie het meest geloofwaardig is, in een proces dat naar verwachting twee weken gaat duren.

Dat Cosby (79) alsnog voor de rechter staat, is het gevolg van een gestage stroom aan be­schul­di­gin­gen

Constand heeft lang moeten wachten op haar kans om Cosby voor de strafrechter te zien. Wat er die avond gebeurde − waarvan Cosby zegt dat het allemaal met haar goedvinden was − hield ze eerst voor zich. Ze zegde haar baan bij Temple University in Philadelphia op en ging weer in haar geboorteland Canada wonen. Een jaar later deed ze aangifte; de aanklager van het district Montgomery, waar Cosby woont, concludeerde dat er niet genoeg bewijs was. Constand spande daarna wel een civiele zaak aan, die werd geschikt voor een nooit bekend gemaakt bedrag.

Stroom aan beschuldigingen Dat Cosby (79) dertien jaar later alsnog voor de rechter staat, is het gevolg van een gestage stroom aan beschuldigingen, het afkalven van de populariteit van Cosby en de verkiezing van een nieuwe aanklager, die tijdens zijn campagne de beslissing om niet te vervolgen hekelde. Inmiddels hebben tientallen vrouwen verteld dat hen de afgelopen decennia hetzelfde overkwam. De meesten van hen durfden er destijds niet voor uit te komen, en het misdrijf waarvan ze Cosby beschuldigen is nu verjaard. Een van hen, van wie de naam niet bekendgemaakt is, mag als getuige voor de aanklager optreden, om Constands verhaal kracht bij te zetten. Het verzoek om veertien vrouwen hun verhaal te laten vertellen, werd afgewezen omdat het Cosby geen eerlijke kans zou geven. Een grote tegenslag voor hem was dat zijn verklaring in het civiele proces over die avond met Constand openbaar is gemaakt en de komende twee weken deels mag worden gebruikt. “Ik hoor haar niets zeggen. En ik voel haar niets zeggen. En dus ga ik door, naar het gebied dat ergens tussen toestemming en afwijzing in zit”, vertelde hij daarin. Een rechter in Philadelphia gaf de tekst vrij omdat Cosby de afgelopen jaren de zwarte gemeenschap in de VS flink de les heeft gelezen over wat hij zag als de oorzaken van armoede en geweld: slecht ouderschap en weigering om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Het proces tegen Cosby roept herinneringen op aan dat tegen een andere populaire zwarte Amerikaan, footballspeler O.J. Simpson

Racisme Die uitspraken kostten Cosby flink krediet in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, waar velen eerder discriminatie aanwijzen als oorzaak van die problemen. Nu hij voor de rechter staat, lijkt Cosby zelf voor dat standpunt meer te zijn gaan voelen. Gevraagd of racisme een rol speelt in zijn vervolging zei hij vorige maand in een interview: “Ik geloof dat dat zeker een factor kan zijn.” Het proces tegen Cosby roept herinneringen op aan dat tegen een andere populaire zwarte Amerikaan, footballspeler O.J. Simpson. Die werd in 1995 vrijgesproken van een dubbele moord, tot vreugde van zwart Amerika, ook al geloofden velen dat hij schuldig was. Maar volgens hoogleraar populaire cultuur Robert Thompson van Syracuse University vindt het proces-Cosby onder een heel ander gesternte plaats dan de zaak-Simpson. “Die lag in het verlengde van de mishandeling van Rodney King in 1991 en de vrijspraak van de agenten die hem mishandelden in 1992. In het O.J.-proces vertegenwoordigde de aanklager de autoriteiten van Los Angeles. De vrijspraak was, hoe gecompliceerd dat ook lag, een overwinning op hen. Cosby daarentegen wordt beschuldigd van vreselijke misdaden, die hij onder andere pleegde terwijl hij de perfecte vader speelde in een perfect gezin.”

