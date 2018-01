Dertien doden bij protesten in Iran

Als een lopend vuurtje heeft het protest in Iran zich de laatste vijf dagen verspreid. Daarbij zijn op verschillende plekken in totaal zeker dertien doden gevallen. Ook werden honderden mensen gearresteerd. Gisteren werd de politiemacht in Teheran flink opgevoerd. Bij rellen is daar gisteren een agent door een demonstrant doodgeschoten, zo meldde de politie gisteren.

Maar het eerste vonkje van het protest afgelopen donderdag was niet in de hoofdstad maar in Mashhad, in het noordoosten van het land, zichtbaar. Wat de concrete aanleiding was voor de demonstranten om in die stad de straat op te gaan, is nog niet helemaal helder. Duidelijk is wel dat de onvrede al lange tijd smeult in het land. Sinds twee jaar geleden een groot deel van de internationale sancties tegen Iran werd opgeheven, is het voor Teheran weliswaar makkelijker geworden om handel te drijven, maar zijn de economische omstandigheden voor de bevolking niet verbeterd.

De jeugd­werk­loos­heid is ruim 28 procent en de prijzen van bijvoorbeeld eieren en kippenvlees hard gestegen.

Veel Iraniërs zijn de hoge werkloosheid – onder de jeugd was die afgelopen jaar ruim 28 procent – en de hoge prijzen voor voedsel zat. Zo is de prijs van eieren en kip onlangs met 40 procent gestegen. De demonstranten uitten hun onvrede in eerste instantie over de economische malaise. Maar naarmate het protest zich verspreidde, richtte de woede zich steeds meer tegen de regering en zelfs tegen de geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Openlijke kritiek op de geestelijk leider en op de regering is zeldzaam in Iran.

De laatste keer dat er serieuze protesten plaatsvonden in het land was in 2009. Toen vielen er tientallen doden na een omstreden uitslag van de presidentsverkiezingen.

Censuur Of het dit keer ook nog verder uit de hand gaat lopen, is moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de reactie van de autoriteiten. Die besteedden aanvankelijk zo min mogelijk aandacht aan de demonstraties. Zo werden er geen beelden uitgezonden op de staatstelevisie. Inmiddels zwijgen die niet langer, maar is het nog altijd lastig te achterhalen wat er precies gebeurt. Zo meldde de staatstelevisie dat gewapende demonstranten hebben geprobeerd politiestations en militaire bases over te nemen, maar werd niet duidelijk waar dat dan gebeurd zou zijn. Ook is moeilijk na te gaan hoe massaal de demonstraties zijn, mede omdat de regering Instagram en Telegram heeft geblokkeerd. Die sociale media werden door activisten gebruikt om zichzelf te organiseren. Maar daarmee lijkt president Hassan Rohani het land nog niet onder controle te hebben. Ook zijn oproep tot kalmte en de belofte meer ruimte voor kritiek te geven, boden tot nu toe geen soelaas. De onrust lijkt vooralsnog niet voorbij.