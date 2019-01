Dertien Canadezen in China vastgezet sinds arrestatie Huawei-topvrouw

De Canadese overheid wil geen verband leggen tussen de dertien aanhoudingen van landgenoten in China en de Huawei-zaak. Maar diplomaten in Peking gaan ervan uit dat de arrestaties wel degelijk een kwestie zijn van oog om oog, tand om tand. China zou zo Canada onder druk zetten om Meng, de dochter van de oprichter van het technologische paradepaardje Huawei, vrij te laten.

Van de dertien aangehouden Canadezen in China zijn er acht inmiddels weer vrijgelaten. Vast zitten in ieder geval nog oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor.

Canada wijst erop dat er op dit moment in totaal ongeveer tweehonderd landgenoten vastzitten in China, voor allerlei misdrijven, en dat dit aantal redelijk stabiel is. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zitten ongeveer negenhonderd Canadezen vast.

Sancties tegen Iran Meng werd in Vancouver aangehouden op verzoek van de Amerikaanse justitie, die haar en Huawei verdenkt van het overtreden van de sancties tegen Iran. Ze is inmiddels vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 10 miljoen Canadese dollar (6,5 miljoen euro), maar moet een enkelband dragen en in Vancouver blijven. De VS kunnen tot eind januari een uitleveringsverzoek indienen. Washington paste donderdag het reisadvies voor China aan. Amerikaanse burgers krijgen nu de waarschuwing dat ze in dat land zonder aanklacht aangehouden kunnen worden. Maar het lijkt erop dat Peking vooral de Canadezen op de korrel heeft, willekeurige aanhoudingen van Amerikanen zijn de laatste tijd niet gemeld. De Canadese Conservatieve Partij, die in de oppositie zit, dringt nu aan op aanpassing van het reisadvies. Maar de regering van premier Justin Trudeau heeft daar nog niet toe besloten. Wel raadt een woordvoerder van de Canadese overheid in The Globe and Mail zijn landgenoten aan voorzichtig te zijn tijdens een reis naar China.