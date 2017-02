Dertien agenten gewond bij hevige demonstraties tegen Le Pen

© AFP

De demonstranten eisten dat Le Pen haar bezoek aan Nantes zondag afzegt. De voorzitster van het extreemrechtse Front National houdt er vandaag een grote campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezingen van april. Het Front National van Le Pen gaat in de Franse opiniepeilingen nog altijd aan kop.



De betoging werd zaterdag door zo'n 200 relschoppers verstoord. Etalages werden bekogeld met verfbommen en projectielen. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te drijven. Er werden acht mensen aangehouden, en vier van hen zitten nog vast.



Ook zondag plannen Le Pens tegenstanders nog acties. Zo zullen ze proberen bezoekers van de bijeenkomst de toegang tot de zaal waar ze doorgaat te verhinderen. Volgens de peilingen zou Le Pen in de eerste ronde op 23 april winnen, maar in de tweede ronde van 7 mei uitgeschakeld worden.







