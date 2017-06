Derk Bolt ziet de risico’s en vermijdt ze

Zeker, hij wist dat zijn werk niet zonder risico is. In Ghana zat hij ooit een nacht in de cel en daarna werd hij in een geblindeerde jeep diep de jungle in gevoerd. In Colombia en Indonesië werd hij onder schot genomen en hij is ook wel eens met een mes bedreigd. Hij heeft in auto's gezeten bij krankzinnige chauffeurs op levensgevaarlijke wegen. En op veerboten waarvan hij dacht: haalt die de overkant wel? "Maar ik ben ervaren genoeg om risico's te herkennen en te vermijden", zei Derk Bolt een paar jaar geleden in een interview. "Soms is het schrikken, maar we zijn met z'n tweeën, houden elkaar goed in de gaten en het helpt dat we zes talen spreken."

Dat heeft Bolt en zijn vaste cameraman Eugenio Follender deze keer vooralsnog niet genoeg geholpen. De twee waren op pad voor het tv-programma Spoorloos in Colombia en daar worden ze nu 'tegen hun wil vastgehouden', zoals het ministerie van buitenlandse zaken het uitdrukt, door guerrillabeweging ELN.

Mits je sommige wijken mijdt, voel je je er veilig Derek Bolt over Colombia

Colombia favoriet Bolt (62) werkt al ruim een kwart eeuw voor Spoorloos. Hij ging een blauwe maandag naar de hts, sjeesde aan de school voor de journalistiek, maar kon toch aan de slag bij Brandpunt en Met het oog op morgen, nieuwsprogramma's op radio en tv. Maar naam maakte hij pas dankzij zijn zoektochten naar verdwenen verwanten in Spoorloos. De eerste aflevering werd in 1990 uitgezonden, er kijken steevast twee miljoen mensen naar. Per jaar krijgt de redactie ongeveer tweeduizend aanvragen en per seizoen onderneemt Bolt daarvoor zo'n tien reizen die hem in ruim zeventig landen hebben gebracht – en Colombia is een van de landen waar hij het liefst komt. "Er wonen aardige mensen", zei hij in het AD. "En mits je sommige wijken mijdt, voel je je er veilig." Bolt, gescheiden en vader van kinderen van 22 en 19 jaar, doet zijn werk met hart en ziel. Vanwege de euforie van de zoektocht ("mijn ervaring is dat je altijd ergens uitkomt"), vanwege de tegenslagen onderweg ("altijd welkom, die zorgen voor de beste tv"). En ook vanwege wat hij tot stand brengt voor de mensen voor wie hij zoekt. "Wat heel fijn is: ik breng niet constant goed nieuws, maar verricht wel steeds een goede daad", zei hij, opnieuw in het AD. En een paar jaar later: "Spoorloos is een goed wapen tegen cynisme. Ik kan oprecht zeggen dat ik een plezieriger mens ben geworden, ondanks al het leed dat ik soms aantref." Lees ook: Colombiaans ELN verdient geld met gijzelingen als die van Derk Bolt

