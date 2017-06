Derk Bolt en cameraman nog vast, ELN belooft 'positieve ontknoping' na grote verwarring

Volgens het ELN berust het bericht over de vrijlating op een interne misverstand. Via het Twitteraccount wordt excuses aangeboden voor de ontstane verwarring en benadrukt dat Bolt en Follender in goede gezondheid verkeren. Het ELN verwacht dat 'er binnen korte tijd een positieve ontknoping zal zijn'.

In de eerste uren na de 'foutieve melding' was er veel verwarring over de situatie rond de twee journalisten. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze zijn of waar ze naar toe worden gebracht, zijn niet naar buiten gebracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland kon de vrijlating niet bevestigen. Ook van officiële zijde in Colombia is de vrijlating nooit bevestigd.

De journalisten waren op zoek naar de biologische moeder van een Nederlander

Eerder zei de gouverneur van Noord-Santander, het departement waar de twee werden ontvoerd, in een gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN dat hij erop vertrouwde dat de Nederlandse programmamakers donderdag al zouden worden vrijgelaten. Op Twitter zinspeelden de ontvoerders donderdag zelf ook op vrijlating van de twee. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei donderdag dat de berichten die het ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn.

Bolt en Follender werden iets minder dan een week geleden werden zij ontvoerd in het Noorden van Colombia. Ze waren op reis in de provincie Noord-Santander, langs de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN. De journalisten waren op zoek naar de biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Voor zover nu bekend is, waren Bolt en Follender met zijn tweeën in een auto onderweg. Vermoedelijk zijn ze onderschept door hun ontvoerders.

De katholieke kerk bemiddelde tussen de regering en de guerillabeweging. Om de vrijlating mogelijk te maken verminderde het leger zijn activiteiten in het gebied waar Bolt en Follender werden ontvoerd.

FARC Na de Farc is de ELN in omvang de tweede guerrillabeweging van Colombia. De beweging telt zo’n 2000 strijders en ontvoert geregeld Colombianen en buitenlanders, onder wie vaak mensen die werken in de olie-industrie. De ELN gebruikt de ontvoeringen doorgaans om losgeld te incasseren of politieke concessies af te dwingen. Voor zover bekend is vogelkenner Ewold Horn nu de enige Nederlander die langdurig in het buitenland gegijzeld wordt gehouden. De ELN onderhandelt momenteel met de Colombiaanse regering over beëindiging van de burgeroorlog in het Zuid-Amerikaanse land, die al een halve eeuw duurt. De Farc sloot vorig jaar al een vredesakkoord met de regering en is bezig zijn guerillastrijders te demobiliseren. De oorlog in Colombia heeft al aan meer dan 220.000 mensen het leven gekost. Voor zover bekend is er nu nog een Nederlander die langdurig in het buitenland gegijzeld wordt gehouden. Dat is de Groninger Ewold Horn, een vogelexpert die ruim vijf jaar geleden werd ontvoerd in de wateren van de zuidelijke Filippijnen. Lees verder: Mijn vader zit al vijf jaar opgesloten in de Filippijnse jungle

