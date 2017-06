Derk Bolt en cameraman definitief vrij: 'We vreesden voor onze levens'

De twee zouden een lange voetreis hebben moeten maken van zo'n 14 uur, meldt het radiostation Caracol Radio dat een telefonisch interview had met Bolt (beluister het geluidsfragment hieronder). In het Spaanse laat Bolt onder meer weten dat zij 'vreesden voor hun levens'.

"Het gaat goed met ons, alleen wat kleine wondjes door de struiken, maar verder gaat het fysiek en geestelijk goed", aldus Bolt op de Colombiaanse radio. "De guerrilla zei steeds dat onze levens niet in gevaar waren; wees niet bang". Volgens de Spoorloos-journalist zou niemand hebben gezegd dat de veiligheid in het geding was in het gebied waar hij en zijn cameraman zich bevonden.

Verwarring

De definitieve vrijlating volgt na een nacht vol onzekerheid. Gisteravond meldde de Colombiaanse guerrillabeweging ELN dat het tweetal was vrijgelaten om dat vervolgens weer in te trekken. Volgens het ELN berustte het eerdere bericht over de vrijlating op een interne misverstand. Het ELN gaf wel aan dat 'er binnen korte tijd een positieve ontknoping zal zijn'.

In de eerste uren na de 'foutieve melding' was er veel verwarring over de situatie rond de twee journalisten. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze op dat moment zouden zijn of waar ze naar toe werden gebracht, zijn niet naar buiten gebracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland kon de vrijlating niet bevestigen en ook van officiële zijde in Colombia werd de vrijlating nooit bevestigd.

De journalisten waren op zoek naar de biologische moeder van een Nederlander

Eerder zei de gouverneur van Noord-Santander, het departement waar de twee werden ontvoerd, in een gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN dat hij erop vertrouwde dat de Nederlandse programmamakers donderdag al zouden worden vrijgelaten. Op Twitter zinspeelden de ontvoerders donderdag zelf ook op vrijlating van de twee. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei donderdag dat de berichten die het ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn.

Bolt en Follender werden iets minder dan een week geleden werden zij ontvoerd in het Noorden van Colombia. Ze waren op reis in de provincie Noord-Santander, langs de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN. De journalisten waren op zoek naar de biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Voor zover nu bekend is, waren Bolt en Follender met zijn tweeën in een auto onderweg. Vermoedelijk zijn ze onderschept door hun ontvoerders.

De katholieke kerk bemiddelde tussen de regering en de guerillabeweging. Om de vrijlating mogelijk te maken verminderde het leger zijn activiteiten in het gebied waar Bolt en Follender werden ontvoerd.