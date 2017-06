Derivatenkoning moet Vestia miljoenen terugbetalen

Ook een deel van de financiële schade die Vestia leed vanwege De Vries’ gespeculeer met zogenoemde derivaten (financiële producten) zal op zijn bordje terechtkomen. De complete schade bedraagt 2,7 miljard euro. Hoeveel De Vries daarvan moet terugbetalen, zal blijken uit de vervolgprocedure.

De Maserati en het exorbitante loonstrookje van zonnekoning Hubert Möllenkamp, oud-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, werden in 2014 hét symbool van corrupte corporatiebestuurders. Maar twee jaar daarvoor was het Marcel de Vries die de corporatiesector aan het wankelen bracht.

Op het randje van faillissement

De derivatenkoning zorgde er – weliswaar onder leiding van toenmalig topman Erik Staal en oud financieel directeur Kees Wevers – haast eigenhandig voor dat het kabinet besloot alle woningcorporaties onder de loep te nemen. De Vries’ gespeculeer bracht Nederlands grootste woningcorporatie op het randje van faillissement. Zeker 250 Vestia-medewerkers verloren hun baan, de bouw van 4600 woningen werd stilgelegd en huurders kregen een stevige huurverhoging om de kosten van het gespeculeer te dekken.

De Vries heeft ‘bewust roekeloos gehandeld’, oordeelde de rechter. Hij hield onvoldoende rekening met de risico’s van zijn acties en voorzag Vestia’s raad van commissarissen van onjuiste informatie om zijn gang te kunnen blijven gaan.

Dat maakt hem volgens de rechter mede-aansprakelijk. De Vries’ verzoek om zijn oude baan als kasbeheerder terug te krijgen, is afgewezen. Tot opluchting van Vestia-bestuurder Willy de Mooij. “Deze uitspraak betekent gerechtigheid voor gedupeerde huurders, collega’s van Vestia en andere corporaties”, schrijft zij in een verklaring.

Corporatieland lijkt vijf jaar na het Vestiadebacle én de parlementaire enquête die daarop volgde, te herstellen van een roerige periode. Corrupte bestuurders werden beboet of kregen een celstraf. Zo hoorde Maseratiman Möllenkamp in maart dat hij vier jaar moet zitten. Vorige week kwam daar een schadeclaim van 2,5 miljoen bij.

Onder de huidige corporatieleiding is er geen extreem gespeculeer meer met financiële producten, geen overtollige kantoorgebouwen, maar een ingedikt personeelsbestand en een efficiëntere werkwijze om bedrijfskosten terug te brengen, blijkt uit het deze week gepubliceerde rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting’ van het ministerie van binnenlandse zaken.

Zelfs de door de sector gehekelde verhuurdersheffing lijkt corporaties minder in de weg te zitten. Die heffing bepaalt dat corporaties jaarlijks 1,7 miljard euro moeten afdragen aan de staat. Desondanks staan er voor dit jaar 28.000 nieuwe woningen in de planning. Volgend jaar staat de teller zelfs op 32.000. Een flinke verbetering ten opzichte van twee jaar geleden toen er slechts 16.400 corporatiewoningen bijkwamen.

Opvallend is dat ondanks de verbeteringen in de corporaties bijna de helft (46 procent) van de bestuurders meer verdient dan is toegestaan

Opvallend is dat ondanks de verbeteringen in de corporaties bijna de helft (46 procent) van de bestuurders meer verdient dan is toegestaan volgens de Wet normering topinkomens. Dat betekent dat ze jaarlijks meer verdienen dan 181.000 euro. Voor zorginstellingen en wetenschappelijk onderwijs geldt diezelfde norm, maar daar gaan relatief minder bestuurders over de grens. Volgens de onderzoekers komt dat hoge percentage veelverdieners omdat de nieuwe normen alleen gelden voor nieuwe benoemingen.