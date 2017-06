Derek Ogilvie: 'Ik ben geen leugenaar'

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben Lees verder na de advertentie "Of God bestaat? Wauw, wat een grote vraag. Daar ga ik even mijn bril voor opzetten hoor, ik heb namelijk een paar aantekeningen gemaakt, eens even kijken... ja, ik zal je eerst iets vertellen over mijn ouders. Mijn vader was protestant, mijn moeder katholiek. Zij is voor hem protestant geworden terwijl háár vader juist een heel devote katholieke man was, getrouwd met een protestantse die zich voor hém tot het roomse geloof had bekeerd. Je begrijpt het al: religie was een precair en ingewikkeld onderwerp waar maar liever niet over werd gesproken bij ons thuis. En ik, ik was een makkelijk jongetje dat alles voetstoots aannam, een jongetje dat er alles aan deed om het iedereen naar de zin te maken. God bestond omdat mijn ouders zeiden dat Hij bestond. Een oude man met een lange baard die boven in de hemel woonde. Klaar. Pas in mijn puberteit begon ik me af te vragen of het wel klopte wat ze me thuis en op school vertelden. Ze zijn hier, de dode mensen. Daar achterin het restaurant staat er één Voor mij zijn religie en spiritualiteit altijd met elkaar verbonden geweest. Daar ben ik nu niet meer zo zeker van. Als je kijkt naar die vreselijke terreuraanslagen, naar al de heilige oorlogen die 'uit naam van God' worden gevoerd, moet je in ieder geval vaststellen dat er kennelijk heel veel goden zijn. Ik geloof niet langer in een door mensen bedacht religieus stelsel. Ik geloof in het leven. Ik geloof in energie. En ik geloof in een wereld van geesten."

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is "Ze zijn hier, de dode mensen. Daar achterin het restaurant staat er één. Ik zie alleen de contouren. Als ik me ga concentreren kan ik het plaatje beetje bij beetje invullen: fysieke kenmerken, voor wie hij hier is, wat hem is overkomen, welke boodschap hij aan wie zou willen doorgeven. Hoe sterker de verbinding wordt, hoe meer ik te weten zal komen. Door de ongebruikelijke manier waarop mijn hersens functioneren, kan ik vrijwel onmiddellijk het niveau van bewustzijn bereiken waar contact met de geestenwereld mogelijk is. Als je minder 'begaafd' bent, kun je ook leren om een verbinding met de geesten tot stand te brengen, maar voor de meeste mensen blijft het moeilijk om te zien wat ik zie. Om je ervan te overtuigen dat ik niet zomaar iets verzin, zal ik altijd proberen zoveel mogelijk details door te geven, maar soms is het erg moeilijk om contact met een overledene te maken. Soms valt een beeld zelfs helemaal weg. Jij vindt het moeilijk om in die spirit-world te geloven, zeg je, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is helemaal geen kwestie van wel of niet geloven. Het is gewoon wat het is. Of je het nou gelooft of niet."

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken "Eens in de zoveel tijd bezocht ik mijn vaders tante die samen met haar man een eigen kerk, een soort evangelische gemeenschap, had gesticht. Zij was strenggelovig en had een grote invloed op mijn vader. Ik herinner me dat ik een keer, toen ik een jaar of zes was, samen met hem naar haar toe ging en midden in een gesprek 'For God's sake!' had geroepen. Ik maakte onmiddellijk mijn excuses, zei dat ik 'For goodness sake' had willen zeggen, maar het maakte niet meer uit. Ik had mijn vader heel erg voor schut gezet en daar heb ik nog steeds spijt van."

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen "Ik merk het verschil tussen de zondag en de maandag alleen maar op doordat ánderen zich iets van die tijdsindeling aantrekken. Voor mij loopt alles in elkaar over. Ik werk niet, ik leef. Dit is wat ik doe. Dit is mijn leven."

V Eer uw vader en uw moeder "Mijn vader was een lieve, hardwerkende man. Hij ging de middag na de begrafenis van zijn vader al weer aan het werk, was altijd voor anderen in de weer. Een fixer, een weldoener. Hij had een goede naam in de buurt en ik was ongelooflijk trots op hem. Na zijn dood, in 2014, leek iedereen ervan uit te gaan dat ik in contact met hem zou blijven, maar zoiets kun je niet afdwingen. Het contact is er, maar het is - nog - niet sterk genoeg. Mijn vader leeft vooral in de verhalen van mijn moeder. Mijn moeder is nu 76. Sinds ze alleen is, lijkt ze zich nog meer zorgen om mij te maken dan vroeger. Toen ik laatst overwoog om mezelf op autisme te laten testen, besloot ik dat niet tegen haar te zeggen omdat ze dan wéér een reden zou hebben om zich druk te maken. Alweer iets waar ze niets aan kan doen, waar ze me niet tegen kan beschermen. Eerst moest ze al accepteren dat ik homo was, daarna dat ik werk deed dat enorm afwijkt van wat gangbaar is - en bovendien sterk wordt bekritiseerd - toen verbrak ik mijn relatie en was ze bang dat ik voor altijd alleen zou blijven... stel je voor dat ik haar nu ga vertellen dat ik me, door mijn samenwerking met artsen en psychologen, begin af te vragen of ik niet een autist ben, aan ADHD lijdt of een bi-polaire stoornis heb? Als ik mijn moeder bel, is het eerste wat ze vraagt: 'Is everything okay?' Altijd weer diezelfde vraag. 'Is everything okay?' Soms probeer ik haar uit te leggen dat lang niet alles goed gaat, maar dat ik zo langzamerhand wel weet hoe ik met tegenslag moet omgaan. Zij ziet overal gevaren, ik zie alleen maar uitdagingen. Ik verander nog altijd, maar zij zit vast in haar routines. Onlangs is ze verhuisd. Ze woont nu op honderd meter afstand van mijn zus. Als ze zich minder zorgen zou maken over mij, die lieverd, dan had ze nog een prachtige oude dag."

VI Gij zult niet doodslaan "Vanochtend zag ik tijdens het douchen een zilvervisje bijna in het afvoerputje verdwijnen. Ik draaide onmiddellijk de kraan dicht, pakte het beestje met een stukje papier op en liep er zo, in mijn nakie, mee naar buiten. Even later heb ik, op weg hier naartoe, nog een spinnetje uit de auto gezet. Op Cyprus, waar ik woon, heb ik duizenden euro's geschonken aan een organisatie die zich inzet voor het welzijn van zwerfkatten. Wil je nog meer voorbeelden? Natuurlijk zult gij niet doodslaan. Al het leven is heilig."

VII Gij zult niet echtbreken "Op mijn dertigste kreeg ik een relatie met Michael. We hebben een geweldige tijd gehad samen, maar na vijf jaar was de liefde voorbij. We bleven vanwege een financiële situatie in hetzelfde huis wonen, maar we waren elkaar niet langer trouw. Dat wil zeggen: hij had een andere jongen ontmoet. Daar had ik het best moeilijk mee... Ik hecht enorm veel waarde aan eerlijkheid, oprechtheid en gelijkheid - misschien is het daarom zo lastig om met mij bevriend te zijn. Na Michael heb ik nog een jaartje iets gehad met een jongen hier in Nederland, maar ook die verhouding hield geen stand. Nee, ik ben niet teleurgesteld in de liefde; ik heb gewoon geen verwachtingen meer. Als je zegt een relatie te willen, dan heb je niet alleen met een verlangen te maken, maar ook met een mogelijke teleurstelling als het er niet van komt. Dus: nee. Geen druk. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik zoek het in ieder geval niet op."

VIII Gij zult niet stelen "Begin 2016, toen ik mijn laatste theatertour in samenwerking met RTL had gedaan, besloot ik op eigen houtje verder te gaan met de shows. Ik ging praten met het ticketbureau dat ook voor RTL had gewerkt en kwam er op die manier achter dat de omroep jarenlang de servicekosten van de kaartjes - voor een totaalbedrag van 119.000 euro - had achtergehouden. Ik ging bij het bedrijf langs, maar het gesprek liep op niets uit. Ik mocht de boeken niet inzien, ze beweerden dat ik me 'intimiderend' gedroeg en werd verzocht te vertrekken. Intimiderend? Valt het onder intimidatie als ik tegen jou zeg: 'Arjan, volgens heb je iets wat van mij is. Zou je me dat even terug willen geven?' Ik ging niet schelden of schreeuwen, terwijl het waarschijnlijk alleen Jezus Christus was gelukt om volledig kalm te blijven onder die omstandigheden. RTL ging niet op mijn verzoeken in. Daarom heb ik toen een proces aangespannen. Onlangs kwam De Telegraaf erachter dat die rechtszaak liep en vroeg me om een verklaring. Dat interview lokte een ontkenning van RTL uit. Ze beweerden zelfs dat ik de aandacht zocht om mijn gelijk te halen; dat ik bang was straks voor de proceskosten op te moeten draaien. Ik weet wat deze actie voor mij betekent: mijn carrière in Nederland is voorbij. RTL is een enorm bedrijf met extreem veel connecties in de televisiewereld. Niemand wil die reus boos maken door samen te werken met de vervelende, kleine Schot die voor zichzelf opkomt en zegt: ik wil gewoon hebben wat mij toekomt. Ik heb al tienduizenden euro's uitgegeven, er ligt een dagvaarding, dus ik hoop dat er in september of oktober eindelijk een uitspraak wordt gedaan, maar - en ik weet niet of het verstandig is wat ik nu ga zeggen, maar ik doe het toch - als ze vandaag bellen om hun fout toe te geven en me te vragen naar kantoor te komen zodat we de zaak als volwassenen kunnen oplossen dan zal ik daar, ondanks alles, onmiddellijk op ingaan."

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste "Weet je wat ik denk? Dat er iets is geknapt toen RTL mij voor leugenaar heeft uitgemaakt. Ik had de boel kunnen sussen, precies zoals ik vroeger deed als er ruzie was op het schoolplein. Ik ben de pleaser, de jongen die alles goed wil maken, remember? Toen mijn moeder hoorde wat hier gaande was zei ze: 'Je vader zou trots op je zijn geweest. Het is goed dat je eindelijk een keer voor jezelf opkomt.' En zo is het. Ik ben het zat. Ik ben te lang stil geweest. Mijn leven lang heb ik moeten aanhoren dat ik een charlatan was, een oplichter die goedgelovige mensen geld uit de zak probeerde te kloppen - o, wacht, ik heb een perfect voorbeeld voor je! Een paar jaar geleden werd ik zogenaamd ontmaskerd door het televisie-programma 'RamBam' (uitgezonden door de Vara op 9 januari 2012, AV). De programmamaakster zat tijdens de reading achter een vrouw die ook voortdurend haar hand opstak, ze zaten allebei op een flinke afstand van mij vandaan: ik zag wel degelijk een geest, maar ik had kennelijk niet begrepen voor wie hij was gekomen. Die journaliste stal de reading door voor te dringen en bevestigde ook nog eens alles wat ik zei, terwijl daar later niets van bleek te kloppen. En nu komt het: de uitzending was zó belabberd dat de producent mij later heeft opgebeld om zijn excuses aan te bieden. Volledige, oprechte verontschuldigingen. Ging ik naar de media? Hing ik het aan de grote klok? Nee. Ik hield mijn mond. Maar nu is het echt genoeg. Ik ben geen oplichter. Ik ben geen leugenaar. Sterker nog: ik heb nog nooit gelogen."

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is "Tijdens de laatste vijf jaar van mijn leven heeft er een orkaan gewoed - al moet ik zeggen dat het er bij mij altijd al behoorlijk stormachtig aan toe is gegaan. De uitdagingen waar ik mee te maken kreeg, zorgden voor succes, maar ook voor onrust, stress en angst. Het enige wat ik nu verlang is geluk en vrede in mijn hoofd. Volgens mij bereik ik die toestand niet door me af te zonderen, maar juist door midden in het leven te blijven staan. Ik heb een boeddhistische mentor gehad die niet begreep waarom mensen zich terugtrokken in allerlei meditatiecentra en kloosters om te leren. Waarom zou je niet kunnen leren daar waar je bent, met de mensen om je heen? Dan kun je meteen in praktijk brengen wat je hebt opgestoken. Ik geloof dat ik, door wat ik heb meegemaakt, de mensen om mij heen veel beter ben gaan begrijpen. Ik weet hoe onze hersens werken, hoe we dingen analyseren en verwerken, hoe we kijken en van slag kunnen raken, hoe bepaald repeterend gedrag destructief kan uitpakken. Zo heb ik mezelf te lang toegestaan om me door alles om me heen te laten beïnvloeden. Ik wilde ertussen passen. Dat kwam vooral doordat ik me geen raad wist met mijn seksuele geaardheid en ik de wereld wilde laten zien dat ik net zo was als iedereen. Het laatste wat je wil horen is dat je niet bent wie je denkt te zijn. Want als je niet bent wie je dacht te zijn, wie ben je dan wel? Als je me vraagt of ik nu gelukkig ben, hoor ik een stem van binnen 'nee' zeggen. Het is de hoogste tijd om naar dit deel van mezelf te luisteren. Wat drijft je dan? Wat maakt je zo woedend, of zo bang? Hoe krijg ik je weer in balans, Derek? Je moet er eerst achter zien te komen waar het hapert, voor je iets kunt repareren." Van 2007 tot 2016 werkte Ogilvie samen met RTL, op tv en in het theater. Over opbrengsten van de theatertickets is inmiddels een groot verschil van mening ontstaan. Ogilvie geeft dit jaar - zonder RTL - nog drie grote shows: vanavond in Eindhoven, op 1 juli in Hengelo en op 2 juli in Drachten.

