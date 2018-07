Derde vrouw voegt zich bij aanklacht tegen Weinstein, producent kan levenslang krijgen

De voormalige filmproducent was al eerder in twee gevallen aangeklaagd; wegens verkrachting van een vrouw in 2013 en het dwingen van een vrouw tot orale seks in 2004.

Volgens Cyrus R. Vance Jr., de openbare aanklager van stadsdeel Manhattan, is één van de drie nieuwe aanklachten een 'gedwongen seksuele handeling tegenover een derde vrouw in 2006'. Er is ook sprake van 'twee gevallen van seksuele aanranding', waarop een straf staat van minimaal 10 jaar tot maximaal levenslang. 'Deze aanklachten getuigen van een bijzondere moed van de slachtoffers die zich bij ons hebben gemeld. Het onderzoek wordt voortgezet', aldus de openbare aanklager.

Weinstein gaf zichzelf eind mei aan bij de autoriteiten en verscheen in de rechtbank nadat hij was aangehouden op verdenking van het seksuele wangedrag in 2004 en 2013. Hij betaalde zijn borg van een miljoen dollar en kwam zo weer op vrije voeten. We moest hij zijn paspoort inleveren en moet hij verplicht een enkelband dragen. In september is een gerechtelijke hoorzitting gepland.

De advocaten van Weinstein hebben nog niet gereageerd op de nieuwe aantijgingen. De voormalige producent zelf ontkent alles.