Derde verdachte opgepakt voor dood Humeyra

Eerder op donderdag meldde het Openbaar Ministerie dat een verdachte die eerder was aangehouden weer op vrije voeten is. De rechter-commissaris heeft de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) de 25-jarige man in bewaring te stellen afgewezen. Het OM heeft tegen die beslissing hoger beroep aangetekend.

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna hoofdverdachte Bekir E. (31) in de buurt van de school op.

Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat E. kort voor het lossen van de fatale schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school was gekomen. De politie vermoedt dat het om de 31-jarige en 25-jarige verdachte ging. De 25-jarige man werd vorige week donderdag aangehouden. De 31-jarige medeverdachte is maandag opgepakt.

Het Rotterdam Design College, de school van Humeyra, houdt zaterdag een stille tocht om het geweld van mannen tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Die begint om 19.00 uur bij Werkhoefstraat 10 in Rotterdam.