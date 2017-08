Derde Duitse 'Merkel-baby' van dankbare asielzoeker

De echtelieden willen op deze wijze hun dank uiten voor het feit dat Merkel hen, samen met bijna 900.000 andere vluchtelingen, in 2015 in Duitsland binnenliet.

Lees verder na de advertentie

Asia Faray en haar man Khalid Muhammed kwamen met hun vier kinderen het land in tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Ze waren de burgeroorlog in hun thuisland ontvlucht.

De Münsterse is niet de eerste 'Merkel-baby'. Eind 2015, in Duisburg, had een ander Syrisch echtpaar al een baby als 'Angela Merkel Alhawar' geregistreerd. En in februari van dit jaar kwam in Hamburg 'Angela Merkel Ade' ter wereld; haar moeder stamt uit Ghana.

Ondanks het eerbetoon moet Alhawar binnen drie jaar weg uit Duitsland. De aanvraag voor permanent asiel is afgewezen. Van de andere baby's is onzeker of ze mogen blijven.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.