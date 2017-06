Derde dader 'Londen' is een Italiaanse Marokkaan

De twaalf mensen die de politie maandag oppakte op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen van zaterdagavond zijn allemaal vrijgelaten, zonder dat er aanklacht tegen ze is ingediend. Vanmorgen heeft de politie wel een nieuwe arrestatie verricht in het Noord-Londense Barking en vanmiddag viel de politie een huis binnen in Ilford, ten oosten van Barking. Daarbij zijn nog geen arrestaties verricht.

Zeven mensen vonden de dood, achtenveertig raakten gewond toen Zaghba, Butt en Redouane zaterdagavond eerst op voetgangers inreden en vervolgens stekend met messen een uitgaanswijk in trokken. Onder de slachtoffers zijn Britten, Canadezen, Fransen, Spanjaarden, Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Van de gewonden verkeren er nog 21 in kritieke toestand. De drie daders hebben hun daad niet overleefd.

Jihadi's next door

In Groot-Brittannië discussieert nu verwoed over hoe de drie hebben kunnen toeslaan. De Britse veiligheidsdienst MI5 wist van Khuram Butt en zijn radicale sympathieën. Hij komt voor in 'Jihadi's next door', een Channel 4 documentaire over Britse jihadisten. Ontbreekt het de politie en de veiligheidsdiensten aan geld om iets te doen met die kennis? En is dat de schuld van premier Theresa May, die tot voor kort minister van binnenlandse zaken was en fors op de politie heeft bezuinigd? En wat betekent dat voor de kansen van haar Conservatieve Partij bij de verkiezingen van aanstaande donderdag?

En nu blijkt dat dader nummer drie, Zaghba, vorig jaar is opgepakt op het vliegveld van Bologna. Hij wilde naar Turkije vliegen, volgens de autoriteiten met de bedoeling om door te reizen naar Syrië, meldt de Italiaanse krant Corriere della Serra. De autoriteiten vonden religieuze foto's en video's op zijn telefoon, schrijft de krant, maar die waren niet van dien aard dat ze als fundamentalistisch zijn aangemerkt.