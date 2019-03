Depay geniet en gedijt bij homogeen Oranje

Zomaar een fragment uit de afgelopen week van Oranje, dat misschien wel veel zegt over de huidige sfeer rond het Nederlands elftal. Het gebeurde maandagavond, na afloop van de eerste training ter voorbereiding op de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland (4-0) en Duitsland (zondag, 20.45 uur). Iedereen, bondscoach Koeman incluis, had het trainingsveld in de Zeisterbossen al verlaten, behalve één speler: Memphis Depay. Een kwartier lang vuurde hij afstandsschoten af op de reservekeepers Zoet (PSV) en Bizot (AZ). Alsof Depay een bepaalde vorm, een bepaald gevoel wilde opwekken in zichzelf. Het Oranje-gevoel.

Depay, speler van Olympique Lyon, weet dat hij als spits het vertrouwen krijgt van Koeman. In de pikorde laat hij zijn enige concurrent, Luuk de Jong van PSV, achter zich, ook al draait hij een minder seizoen in Frankrijk (27 wedstrijden, zes doelpunten). “Memphis moet blijven doen wat hij altijd deed. Voor mij is zijn status niet veranderd”, stelde Koeman hem gerust op de persconferentie.

“Maar het is aan mij om dat waar te maken”, besefte Depay. Donderdag betaalde de aanvaller het vertrouwen terug tegen Wit-Rusland. Depay was bij alle treffers betrokken. Twee doelpunten, twee assists. Daarnaast viel hij op met zijn ijver en spelvreugde, wat zich uitte in sierlijke hakjes, passes achter het standbeen en meer van zulks.

“Ik geniet”, bekent Depay na afloop van de gewonnen eerste EK-kwalificatiewedstrijd in de mixed zone van de Kuip, waar de aanvaller, intussen lepelend uit een herstel-yoghurt, de pers te woord staat. “Gewoon, ik geniet van het hele team, hoe we met elkaar bezig zijn.”

Heerlijk gevoel

Met stralende blik begint hij over maandag, het moment dat het Nederlands elftal voor het eerst dit jaar weer bij elkaar kwam in Zeist. “Dan zie je gewoon dat we blij zijn om elkaar weer te zien. De eerste twee dagen merk je dat we veel in te halen hebben en veel met elkaar praten. Dat geeft een heerlijk gevoel. We zijn een eenheid, een hecht team.” Depay merkte het andermaal toen zijn clubgenoot Kenny Tete geblesseerd uitviel tegen Wit-Rusland. “Dan voelen we allemaal met hem mee. Wat er ook gebeurt: als ik val, weet ik dat ik opgeraapt word. We zijn er voor elkaar. Dat is belangrijk.”

Depay, 25 jaar, heeft het imago rond het Nederlands elftal ten goede zien veranderen. Hij noemt dit elftal het meest bijzondere team waarin hij heeft gespeeld. “Het WK (in 2014, red.) vond ik ook speciaal, maar deze generatie ligt qua leeftijden en interesses dichter bij elkaar”, meent Depay. “Veel jongens komen van ver, net als ik. We hebben allemaal een verschillende opvoeding gehad, maar ik voel me trots over waar we nu staan met z’n allen.”