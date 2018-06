Denzel Comenentia slingert in Amerika verder dan ooit

Net als ieder jongetje dat met atletiek begint, wilde ook Denzel Comenentia net zo snel als Usain Bolt worden. Maar hij had de fysieke aanleg niet voor het sprinten. Comenentia, zoon van een vader uit Curaçao en moeder uit Suriname, was meer van het krachtwerk. Werpen, daar was hij goed in. Voor het kogelstoten en kogelslingeren verruilde hij zijn leven in Nederland voor een op zoek naar succes in Amerika.

Drie jaar na zijn verhuizing plukt de geboren Amsterdammer de vruchten van de overstap. Op de prestigieuze studentenkampioenschappen in Eugene gooide hij woensdag bij het kogelslingeren een fantastische worp. De 22-jarige werper scherpte zijn eigen Nederlandse record aan tot 76.41 meter. Met die worp zou hij op de Olympische Spelen in Rio brons hebben gewonnen. In Eugene was het goed voor goud, en hij stond ook op de eerste plek bij het kogelstoten.

De Spelen in Rio kwamen voor hem nog te vroeg. Hij haalde de limiet niet op tijd. Nu staat zijn vizier op Tokio in 2020

2018 is het jaar van de grote doorbraak van Comenentia. In maart verbeterde hij in Atlanta voor het eerst het Nederlands record kogelslingeren. Met 72.63 meter kwam hij bijna een meter verder dan het oude record van Ronald Gram, dat alweer zestien jaar oud was. Twee weken later scherpte hij zijn record aan tot 76.29, wat hem een startbewijs voor de EK in Berlijn opleverde in augustus.

Met zijn prestatie van woensdag bewees Comenentia dat hij een kandidaat is voor het podium op de Europese titelstrijd. Maar hij moet daar wel één van zijn twee grote liefdes voor laten varen. Kogelstoten en kogelslingeren zijn niet met elkaar te combineren in Berlijn, omdat de onderdelen in de planning te dicht op elkaar zitten. Zijn voorkeur ligt bij het kogelstoten, dat doet hij het liefst.