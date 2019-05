Denk-fractievoorzitter Kuzu is aangehouden in Israël

Kuzu is volgens een woordvoerder meegenomen en aangehouden. Op een video die Kuzu op zijn Facebook zette, is te zien dat hij wordt aangesproken door Israëlische militairen terwijl hij een Palestijnse vlag bij zich draagt.

De fractievoorzitter is in Israël en de Palestijnse gebieden op werkbezoek, aldus Denk. In Jeruzalem woonde hij afgelopen woensdag de herdenking van de Nakba bij. Op die dag staan Palestijnen stil bij het feit dat het Palestijnse volk zestig jaar geleden, toen de staat Israël werd gesticht, grotendeels ontworteld raakte. Gisteren was een delegatie van de partij nog bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Zijn partijgenoot Farid Azarkan verzoekt het ministerie van buitenlandse zaken “alles in het werk te stellen opdat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen”. Op vrijdag gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen rond het gebedshuis in Jeruzalem.

