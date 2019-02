Denk en Forum willen in alle provincies meedoen

Maar voor jonge partijen kan het lastig zijn om in elke provincie voldoende geschikte kandidaten te vinden. Forum voor Democratie stelt dat zich ruim 1300 gegadigden meldden voor een plekje op de kieslijst. Toch staan er uiteindelijk opvallend veel oude bekenden op. En zeker dertig Forum-kandidaten zijn verkiesbaar in verschillende provincies.

Lees verder na de advertentie

Neem de kieslijst voor Noord-Holland: daar kunnen Forum-aanhangers stemmen op hun partijleider Thierry Baudet, op partijsecretaris Rob Rooken, of op Paul Cliteur, het hoofd van het wetenschappelijk partijbureau. Ook het bekende Amsterdamse gemeenteraadslid Annabel Nanninga en een van de oprichters van de Partij, Henk Otten, zijn verkiesbaar in Noord-Holland. Otten is daarnaast lijstduwer in Drenthe. FvD’s lijsttrekker voor Noord-Holland, Johan Dessing, is weer lijstduwer voor de provincie Flevoland.

Het is toegestaan om op de lijsten van twee provincies te staan, maar de kandidaat moet dan wel aangeven dat hij bereid is te verhuizen naar de provincie waar hij volksvertegenwoordiger wordt.

Hulptroepen Dat kan voor Denk nog grote gevolgen hebben. Die partij heeft, om mee te kunnen doen in de noordelijke provincies, hulptroepen uit de Randstad opgetrommeld. De Denk-lijsttrekkers in Friesland en Drenthe wonen allebei in Rotterdam. Als zij worden gekozen, moeten ze dus verkassen naar het noorden. Serkan Soytekin (lijsttrekker Friesland) erkent dat de afstand Rotterdam-Friesland groot lijkt. Maar hij heeft wel een band met Friesland, zegt hij. Bovendien zijn er universele thema's die Denk wil aansnijden in elke provincie. Over specifiek Friese onderwerpen wil hij nog niks kwijt. Volgende week komt Denk met zijn programma voor de statenverkiezingen.

Lees ook