Denk: 'Betekent persvrijheid dat alles geoorloofd is?'

Denk-Kamerlid Farid Azarkan begint hardop te lachen als hij wordt vergeleken met de Amerikaanse president Trump. De vergelijking komt van de advocaat van BNNVara. Die beschrijft de rechter hoe Denk kritische journalisten zwartmaakt door de achterban te waarschuwen ‘er niet in te trappen’ omdat de ‘mainstream media’ er enkel op uit is om de partij te schaden. Een methode die ook Trump in de VS hanteert. “Maar die geeft dat tenminste openlijk toe”, aldus de advocaat.

Denk niet. Volgens Azarkan heeft hij een prima relatie met journalisten. Denk spande om een heel andere reden een kort geding aan tegen BNNVara. Journalisten van het programma ‘De Nieuws BV’ maakten heimelijk opnames van een gesprek met Azarkan. Dat gebeurde tegen de reglementen van de Tweede Kamer in de fractiekamer van de partij. “Dat Denk hier staat, heeft niets met censuur te maken”, aldus de advocaat namens de partij. “We moeten alleen de vraag opwerpen of persvrijheid betekent dat alles geoorloofd is of dat ook journalisten zich aan regels moeten houden.”

BNNVara meent dat het Denk om iets heel anders te doen is. Iedere journalist die kritisch bericht over de partij, kan een persoonlijke aanval verwachten en wordt in online-­video’s zwartgemaakt. Dat gebeurde ook bij de journalisten van BNNVara. Die waren daarop voorbereid en besloten daarom het gesprek op te nemen. In die opnamen geeft Azarkan toe dat Denk in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar maart plannen had gemaakt om een nepnieuwscampagne op te zetten uit naam van de PVV. Denk zag er uiteindelijk vanaf om de advertentie met de slogan: ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’ door te zetten.

De banner van de nepcampagne van Denk die verspreid had moeten worden, maar waar Denk uiteindelijk van af zag. © De NieuwsBV