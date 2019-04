Denemarken stuurt scheidende stellen op cursus: Stop je irritatie niet in dat app’je

Dilemma voor ouders in scheiding: je kind moet door de andere ouder worden opgehaald, de tijd die jullie hebben afgesproken is 16.00 uur. Het is nu 16.20 uur, dus je stuurt een berichtje om een update te krijgen. Je vindt het moeilijk om je irritatie te verbergen, maar je weet ook dat er waarschijnlijk een goede reden is. Selecteer de sms die het meest lijkt op wat jij wilt verzenden:

• Hallo. We wachten op je. Kan je a.u.b. laten weten wanneer je hier kan zijn? Met vriendelijke groeten.

• Wanneer ben je in hemelsnaam hier?

• Hoi. Ik hoop dat alles goed gaat en dat er niks gebeurd is, gezien je wat laat bent. Tot snel, liefs.

Dit is een van de zes probleemstellingen die Deense ouders in scheiding krijgen voorgeschoteld. Alle stellen met minderjarige kinderen die een punt achter hun huwelijk willen zetten moeten sinds begin van deze maand eerst een digitale scheidingstest doorlopen. Op elk gegeven antwoord krijgen ze feedback: irritatie is begrijpelijk, maar probeer je ook in te leven in de situatie van de ander.

Ik vind het een grote luxe om wat sturing te krijgen in zo’n crisistijd Pernille Rosenkrantz-Theil, Sociaal-Democraten

50 euro In Denemarken is scheiden een fluitje van een cent: een online formulier, een rekening van zo’n 50 euro, en binnen een week is het gebeurd. De Deense echtscheidingscijfers behoren tot de hoogste in Europa: bijna de helft van alle huwelijken wordt vroeg of laat weer ontbonden. Niet best, vond het ministerie van jeugd en sociale zaken, vooral als er kleintjes betrokken zijn. Vandaar het nieuwe scheidingsbeleid. Sinds begin april doorlopen ouders van minderjarige kinderen die niet meer samen verder willen — naast de online cursus scheiden — een verplichte reflectieperiode van drie maanden. Tijdens deze periode krijgen zowel ouders als kinderen therapie aangeboden, schrijft psycholoog Søren Sander, die het effect van een echtscheiding op kinderen onderzoekt. Sander was betrokken bij het opstellen van het scheidingstraject. Onderdeel van de therapie is een adviessessie, waarin de ouders duidelijk wordt gemaakt wat de impact van een scheiding is op een kind en op welke wijzen ze hun kinderen het best kunnen ondersteunen.

Betuttelend Het nieuwe scheidingsbeleid is gebaseerd op onderzoeksresultaten van de projectgroep ‘Samenwerken na een scheiding’ van de Kopenhagen Universiteit. De werkgroep volgde 2700 Denen vlak na een scheiding en onderzocht het welzijn van de ouders en kinderen mét en zonder ondersteuning. Depressie, angst en stress kwamen beduidend minder voor, schrijft Sander, in de interventiegroep. Niet iedereen is voor het nieuwe scheidingsbeleid. De Liberale Alliantie vindt het betuttelend om ouders zo’n traject op te leggen. Maar de Sociaal-Democraten hebben niks tegen een beetje dwang. “Het is een grote verworvenheid voor ons welvaartssysteem”, zegt woordvoerder Pernille Rosenkrantz-Theil tegen de Deense zender DR. “Ik vind het een grote luxe om wat sturing te krijgen in zo’n crisistijd.”

