Denemarken en Oostenrijk willen asielzoekers buiten EU opvangen

Nederland is gepolst, maar doet niet mee. Den Haag blijft inzetten op een gezamenlijke EU-aanpak van het gehele migratiebeleid, van opvang in de regio tot een solidaire verdeling van de lasten binnen de EU. Ook hamert Nederland op naleving van bestaande afspraken over uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar hun land van herkomst.

Het Deens-Oostenrijkse plan toont aan dat de verdeeldheid onder de EU-landen eerder toe- dan afneemt, juist in de maand dat regeringsleiders het op hun Brusselse zomertop eens zouden moeten worden over het gezamenlijke nieuwe asiel- en migratiebeleid.

Dinsdag liep overleg tussen de EU-migratieministers over hervorming van de Dublin-verordening geheel vast. Daarover wordt al twee jaar gepraat. ‘Dublin’ bepaalt dat het EU-land waar een migrant als eerste voet aan wal zet, verplicht is om de asielaanvraag te behandelen. Tijdens de migratiecrisis van 2015 bleek deze afspraak niet te handhaven en werd ‘Dublin’ dood verklaard. Maar over een nieuw systeem worden de landen het maar niet eens. Nederland blijft hoop houden op een compromis.

De vraag is welk land op de Westelijke Balkan zich voor zo'n impopulair kamp zou willen lenen en welke prijs het daarvoor vraagt.

Balkan De Deense premier Lars Lokke Rasmussen sprak deze week als eerste over het idee voor een asielcentrum buiten de EU, het liefst een plek die ‘niet bijzonder aantrekkelijk’ is voor migranten en mensensmokkelaars. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz bevestigde woensdag deelname van zijn land. Details zijn er niet. De vraag is welk land op de Westelijke Balkan zich voor zo’n impopulair kamp zou willen lenen en welke prijs het daarvoor vraagt. Genoemd worden landen als Albanië en Kosovo. Wat Rasmussen betreft kan ‘nog dit jaar’ een eerste stap worden gezet. Behalve Nederland zou ook Duitsland zijn geraadpleegd, maar het antwoord uit Berlijn is nog niet bekend. De opvang in een niet-EU-land moet volgens de initiatiefnemers het ‘asielshoppen’ uitbannen. Daarbij reizen asielzoekers door naar het EU-land van eigen keuze. Oostenrijk is vanaf 1 juli voor een half jaar EU-voorzitter en heeft de strijd tegen illegale migratie een topprioriteit genoemd. Kurz onderstreept wel dat het initiatief losstaat van dit voorzitterschap, omdat dit een zaak is van enkele nationale regeringen onderling. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, die Kurz woensdag in Brussel ontving, liet zich vrij mild uit over dit initiatief buiten de EU-paden om, normaal gesproken niet zijn favoriete aanpak. “Het verweer tegen illegale immigratie is zowel een Europese als een nationale kwestie”, zei Juncker. “Het is niet aan mij om hiertegen te zijn.”