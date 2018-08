Den Skyldige: Een Deense thriller vanaf één locatie: een 112-meldkamer

De hele film (een strakke 85 minuten) speelt zich af op één locatie: een 112-meldkamer van de politie in Kopenhagen. Daar treffen we Asger Holm. Zijn dienst zit er bijna op. Tot hij een noodoproep krijgt van een jonge, angstige vrouw en er een zenuwslopende reddingsactie per telefoon begint.

Veel meer dan het gezicht van Asger, voortreffelijk gespeeld door Jakob Cedergren, en een zakelijk ingerichte meldkamer met computers en telefoons zien we niet, maar de spanning stijgt met de minuut. Omdat je de vrouw aan de andere kant van de lijn niet ziet, alleen hoort, maak je er als kijker zelf beelden bij.

Het resultaat is een droomdebuut, gemaakt door een vriendengroep die drie jaar geleden afstudeerde

De Deense regisseur Gustav Möller zorgt zo voor een unieke ervaring die je niet alleen 'real time' een meldkamerzaak laat beleven, maar die ook grote oplettendheid vereist en zelfs de speurder in de kijker wakker maakt. Möller die eerder dit jaar op de filmfestivals van Sundance en Rotterdam publieksprijzen in de wacht sleepte, werkte met een relatief klein budget, en had niet meer nodig dan een verlaten loods, een handvol acteurs, dertien opnamedagen en niet te vergeten een ijzersterk script, geïnspireerd op een YouTube-filmpje met een echte 112-beller. Het resultaat is een droomdebuut, gemaakt door een vriendengroep die drie jaar geleden afstudeerde.

Den Skyldigel Regie: Gustav Möller

Met Jakob Cedergren en (de stem van) Jessica Dinnage ★★★★☆

