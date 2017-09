Den Haag stuurt brandbrief aan kabinet: Help prostituees stoppen

Tot medio 2018 loopt de tweede ‘Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees’, waarvoor het Rijk jaarlijks drie miljoen euro vrijmaakt die gemeenten kunnen besteden aan uitstapprojecten voor prostituees. In Den Haag was het streven om met dit programma tussen 2014 en 2018 220 sekswerkers te helpen uit het vak te stappen. In 2016 stond de teller al op 205. De gemeente loopt dus voor op schema.

Den Haag zal ook na het aflopen van het programma nog geld vrijmaken voor uitstapprogramma’s uit de prostitutie. Maar bij Shop, een stichting die sekswerkers bijstaat, ook als zij willen uittreden, vrezen ze dat zij de hulpverlening van (ex-)sekswerkers in andere steden moet stoppen. Nu begeleidt Shop ook uitstappers uit Haagse buurgemeenten, zoals Zoetermeer, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

De Haagse wethouder Karsten Klein stuurt deze week een brandbrief naar het kabinet, met een oproep om ook na 2018 geld vrij te maken voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Volgens hem voorzien die in een behoefte. “Prostituees ervaren veel belemmeringen bij het opbouwen van een bestaan buiten de prostitutiebranche. Een belangrijk deel van de prostituees geeft aan nagedacht te hebben over stoppen met werken in de sector.”

Klein is bang dat door het stoppen van het programma veel kennis en ervaringen verloren gaan. Hij hoopt dat zijn collega’s in de drie andere grote steden de brief medeondertekenen.

Terwijl juist in die periode heel veel op de vrouwen afkomt. Ze moeten een baan vinden, een studie, soms een huis. Vaak moeten ze ook in therapie of schulden aflossen. Fay: “Het is alsof je vast hebt gezeten. Als prostituee lieg je en doe je stiekem dingen. Je hebt buiten de maatschappij geleefd.”

Een derde van de sekswerkers die stopt, keert binnen een half jaar weer terug in het werk. Het is vaak het enige wat ze hebben. Als je stopt, moet je een heel nieuw leven opbouwen. En er gaat veel tijd in de verwerking zitten. Fay: “Je leert je gevoel uitzetten, je stopt heel veel dingen weg.” Jessica vult haar aan: “Ik kwam de eerste maanden niet van de bank af. Ik kon niks.”

Ze vertelt haar verhaal samen met een andere oud-prostituee, Fay. Ze willen allebei niet herkenbaar op de foto, ze zijn bang voor altijd bekend te staan als prostituee. Fay en Jessica zijn daarom ook niet hun echte namen. Ze vertellen hun verhaal in een van de panden van Shop in Den Haag. De vrouwen krijgen daar begeleiding bij het vinden van een nieuwe opleiding of werk, en bij het oplossen van financiële of geestelijke problemen.

Voor veel vrouwen die de prostitutie verlieten, blijft hun oude vak aantrekkingskracht uitoefenen. Ook voor Jessica. Zij probeerde in 2013 tevergeefs uit te treden. Ze had schulden, en de verleiding van het geld was te groot. “Ik wist pas echt zeker dat ik wilde stoppen toen ik twee jaar geleden zwanger werd.”

Bij Fay speelt ook haar Marokkaanse afkomst mee. Haar familie mocht en mag absoluut niets over haar werk als prostituee weten. Ze leefde een ‘gigantisch dubbelleven’. Ze was er vrijwillig mee begonnen: Fay was gescheiden en had gauw geld nodig. Omdat ze niet van anderen afhankelijk wilde zijn, ging ze bij een privéclub langs. “Ik kwam op gesprek en kon direct beginnen.” Die eerste avond keek ze mee hoe een andere vrouw een klant ontving. De tweede avond begon ze zelf. “Je eerste klant vergeet je nooit meer.”

Gat in hun cv

Soms is het ook door wetten en regels lastig een nieuw leven op te bouwen. Zo volgt Jessica een opleiding in de weekenden en avonden, maar ze krijgt geen vrijstelling voor de sollicitatieplicht die ze door haar uitkering heeft. Haar moeder steunt haar voor de bekostiging van school. Binnenkort begint ze aan haar nieuwe baan, als HR-medewerker.

Een van de problemen waar veel ex-sekswerkers tegen aanlopen, is dat ze een gat van een aantal jaar in hun cv hebben. Potentiële werkgevers stellen er vragen over. Bij Shop adviseren ze de vrouwen géén banen te verzinnen. In plaats daarvan zeggen ze dat ze in die periode vrijwilligerswerk of mantelzorg deden, of voor een kind gezorgd hebben. En je moet er rekening mee houden dat een collega of werkgever je herkent van vroeger. Fay zal zich niet laten chanteren, zegt ze. “Als hij over mijn verleden wil praten, weet ik ook nog wel verhalen over hem.”

Ik mis er helemaal niets van. Zelfs het geld niet. Dat boek is gesloten Fay

Fay is nog niet zo ver als Jessica. Haar droom is een eigen schoonheidssalon te beginnen, nadat ze daar opleidingen voor heeft gevolgd. Ze heeft slechts tot december om een baan te vinden in die sector, anders moet ze de enige optie accepteren die de sociale dienst haar biedt: een korte opleiding in de zorg en daarna een baan in de thuiszorg.

Eén ding weet Fay zeker: ze gaat niet meer de prostitutie in. “Ik mis er helemaal niets van. Zelfs het geld niet. Dat boek is gesloten.”

De echte namen van Fay en Jessica zijn bij de redactie bekend.