Den Haag start met aanleg van Victory Boogie Woogietunnel

De tunnelboor, die afgelopen vrijdag werd ingezegend, begint vandaag met het graven van de Victory Boogie Woogietunnel die de binnenstad van Den Haag moet verbinden met de A4 en de A13. Het grootste infrastructurele project van Den Haag ooit kost 640 miljoen euro. De verwachting is dat 1 juli 2020 de eerste auto's door de tunnel kunnen rijden.

Lees verder na de advertentie

De plannen voor de aanleg van de Rotterdamsebaan, waarvan de tunnel een flink deel uitmaakt, zijn al pakweg 45 jaar oud. Zo oud zijn eigenlijk ook de verkeersproblemen waarmee de binnenstad kampt. Een zeer groot deel van het autoverkeer dat nu de stad in en uit wil, gaat via de Utrechtsebaan waar de files legendarisch zijn. De toegangswegen naar die weg staan vaak vol waardoor het verkeer in de binnenstad muurvast komt te zitten.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

© Louman & Friso

Binckhorst "De aanleg van die weg is essentieel voor de ontwikkeling van de stad", zegt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD). "Hij is nodig om bedrijven in de stad voor de auto bereikbaar te houden. Daarnaast moet het verkeer beter gaan doorstromen. Tenslotte is de weg heel belangrijk voor de ontwikkeling van de Binckhorst." Deze ont­slui­tings­weg is een ideale kickstart voor de nieuwe Binckhorst Boudewijn Revis, wethouder gemeente Den Haag De Binckhorst is een bedrijventerrein aan de oostkant van de binnenstad dat jarenlang licht verpauperde. Verouderde panden stonden leeg, bovendien was het door de aanwezigheid van industrie en autosloperijen geen pretje om door dat gebied te gaan. De gemeente heeft ambitieuze opknapplannen voor dit gebied, met woningbouw en minder overlast gevende bedrijven. "Deze ontsluitingsweg is een ideale kickstart voor de nieuwe Binckhorst", zegt Revis. De Rotterdamsebaan begint straks bij de Binckhorstlaan en duikt vervolgens onder de grond. De weg gaat onder woonwijken van Voorburg en de Trekvliet door en komt boven in de buurt van knooppunt Ypenburg (A4/A13), vlakbij het familiepark Drievliet. Dat is de plek waar vandaag de boor zijn graafwerkzaamheden begint.

Langgekoesterde wens Een van de redenen dat het zo lang duurde voor de wens uitkwam, was volgens Revis het gebrek aan geld. Vier opeenvolgende Haagse VVD-wethouders hebben moeten leuren bij de regio en het Rijk om de ontsluiting met een relatief dure tunnel mogelijk te maken. "Het was voor mijn partij topprioriteit. Het is belangrijk dat mensen met openbaar vervoer en fiets naar de stad komen, maar daarnaast moeten ook auto's de stad in kunnen komen. Zonder die mogelijkheid geen bedrijven en geen werkgelegenheid." Revis is ervan overtuigd dat de Rotterdamsebaan een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In de eerste plaats wordt de tunnel uitgerust met installaties die fijnstof afvangen. "Hoewel de luchtkwaliteit in de stad de laatste jaren is verbeterd, zijn er nog steeds slechte plekken en dat komt doordat daar auto's staan te puffen omdat zij niet verder kunnen. Dat gaat straks echt minder worden."