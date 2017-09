Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag

De Glazen Koets rijdt dit jaar voor de tweede keer op Prinsjesdag van het paleis naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

Lees verder na de advertentie

Net als andere jaren hebben de eerste fanatieke Oranjeliefhebbers zich vanochtend in alle vroegte al verzameld bij Paleis Noordeinde, om maar niets te hoeven missen van de rijtoer. Daarin loopt ook een aantal muziekkorpsen mee. Na terugkomst van het Binnenhof zwaait het koningspaar vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek.

De gemeente Den Haag vraagt iedereen om met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Veel straten zijn afgesloten vanwege festiviteiten rond Prinsjesdag.

Paleis Noordeinde in de vroege ochtend van Prinsjesdag. © ANP

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente het publiek gevraagd geen grote tassen of rugzakken te dragen. De politie mag op de controlepunten kijken wat erin zit, dus dat kan voor oponthoud zorgen. Handiger is een plastic of linnen tasje mee te nemen.

Het publiek heeft waarschijnlijk geluk met het weer. Volgens Weeronline begint de dag een beetje grijs, maar breekt in de loop van de dag de zon door. Er kan wel af en toe een bui vallen en er staat een stevige wind.

'Gezag Rutte II piekt op laatste Prinsjesdag' Het scheidende kabinet-Rutte II van VVD en PvdA heeft sinds zijn aantreden in 2012 niet zoveel vertrouwen genoten als nu. Ook premier Mark Rutte boezemde sinds 2012 niet zoveel vertrouwen in, concludeert EenVandaag uit een eigen peiling. Het kabinet begon met het vertrouwen van 42 procent van de kiezers, maar daarvan bleef op het dieptepunt van de economische crisis maar 14 procent over. Nu de economie weer draait als een tierelier heeft het inmiddels demissionaire kabinet het vertrouwen van 34 procent van de kiezers, maakt EenVandaag op uit onderzoek onder ruim 20.000 van hen. Bijna twee derde van de ondervraagde kiezers denkt dat de economie er goed voor staat, maar slechts een flink derde deel ziet daarin de hand van het tweede kabinet-Rutte. Een grote minderheid zegt nog altijd slechter af te zijn dan voor het aantreden van Rutte II. Maar wie beter naar de antwoorden kijkt ziet wel degelijk tamelijk brede waardering voor de aanpak van de economische crisis, stelt EenVandaag. De waardering voor premier Rutte is dan ook afgelopen jaar gegroeid. De helft van de ondervraagde kiezers is tevreden over zijn optreden van de afgelopen vijf jaar. Alleen minister Bert Koenders van buitenlandse zaken en vooral minister Jeroen Dijsselbloem van financiën dwingen meer respect af. Die laatste krijgt lof van ruim drie kwart van de ondervraagden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.