Den Haag geeft Indiëgangers mogelijk herstelbetaling

Raadsfracties hadden om zo’n onderzoek gevraagd, nadat de gemeente begin dit jaar besloot herstelbetalingen te doen aan Joodse Hagenaars. Toen die na de Tweede Wereldoorlog terugkwamen van onderduikadressen of uit concentratiekampen, moesten zij openstaande aanslagen voor erfpacht en straatbelasting betalen. Dat ging in totaal om tienduizenden euro’s. Den Haag heeft voor het rechtsherstel 2,6 miljoen euro gereserveerd.

Burgemeester Pauline Krikke heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) gevraagd een ‘beperkt historisch onderzoek’ te doen naar de Indiëgangers. Krikke wil weten hoeveel van hen vastgoed hadden in Den Haag en na terugkeer openstaande aanslagen moesten betalen.

Wanneer blijkt dat zij ‘immoreel bejegend’ zijn door de gemeente, wil Krikke ‘zo snel en zo nauw mogelijk de voorbereiding en uitvoering van het moreel rechtsherstel ter hand nemen’, schrijft ze in een brief aan de raad. Voor zover bij het Niod bekend is Den Haag de eerste gemeente die eventuele schadevergoedingen aan Indiëgangers onderzoekt. Eerder deed Amsterdam al herstelbetalingen aan de Joodse gemeenschap wegens geïnde belastingen tijdens de oorlogsjaren.

Jeroen Kemperman zal namens het Niod het onderzoek doen. Het is een ‘inventariserend onderzoek’, zegt hij. “Als eerste willen we achterhalen wat voor materiaal er überhaupt gevonden kan worden. Individuele dossiers zijn vaak niet bewaard gebleven.”

Den Haag heeft een grote Indische gemeenschap. 300.000 Nederlanders waren geïnterneerd in de kolonie, zegt Kemperman. “Van hen is een heel groot deel terug gekomen, en veel mensen zijn in Den Haag gaan wonen.”

