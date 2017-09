Den Haag doet te weinig aan exorbitante huurprijzen in Randstad

Dat verkaste particuliere huurders voor hun nieuwe woning zo’n zeven procent duurder uit zijn, verbaast ze niets. Zonder te blikken of blozen presenteren voorzitters Eric Verwey van vastgoedvereniging VGM Nederland en Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM voor het zoveelste semester op rij exorbitant hoge huurprijzen in vooral Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Waar ze wel mee zitten: politiek Den Haag doet veel te weinig aan het prijsopdrijvende tekort op de huurmarkt.

Die schaarste aan middeldure huurwoningen vanaf 710 euro in de maand, is in de Randstad inmiddels zo groot dat woningzoekenden bereid zijn de hoofdprijs te betalen voor vrij kleine woningen. Zo is het in Utrecht niet vreemd dat een huurder voor 30 vierkante meter 700 euro neertelt. En in Rotterdam kijken huurders niet op van 925 euro voor 50 vierkante meter, leert wat rondstruinen op verhuurderssites. In de hoofdstad liggen de prijzen van kleine woningen mogelijk nog hoger; het overgrote merendeel van de vrije sectorwoningen gaat daar voor 1500 euro of meer van de hand.

Jaarsma: “Als gemeenten besluiten dat ze middeldure huurwoningen willen bouwen, toetsen ze eerst of de markt interesse heeft. Is er geen respons, dan benaderen ze hiervoor toch de corporaties waar ze van oudsher een goede band mee hebben. De vraag is alleen: hoe vaak zouden gemeenten marktpartijen moeten benaderen voor ze zo’n beslissing mogen maken. Is dat één keer of tien keer? Tegelijkertijd zijn corporaties op hun beurt weer huiverig voor bouwen in het middeldure segment, omdat ze een boete boven het hoofd hangt als ze marktpartijen voor de voeten lopen.”

Ondertussen wordt er onvoldoende bijgebouwd om verdere prijsstijging te verhelpen, stellen de voorzitters. “Iedereen kijkt naar elkaar”, zegt NVM-voorzitter Jaarsma over de verschillende spelers op de huurbouwmarkt. “Sommigen vinden het wiel opnieuw uit”, vult VGM-voorzitter Verwey aan. Het is het gevolg van onduidelijkheid vanuit politiek Den Haag, vinden de twee. Woningcorporaties moeten zich weliswaar vooral met de sociale huursector bezighouden, besloot voormalig minister Stef Blok enkele jaren geleden. Maar in de praktijk kijken gemeentes bij hun bouwplannen voor de vrije sector niet alleen naar de marktpartijen, maar ook naar die corporaties.

Initiatief uit de markt

De vraag die Jaarsma’s uitleg opwerpt, is of marktpartijen zelf wel voldoende de handen uit de mouwen steken om te bouwen in de vrije sector. Zeker, zegt directeur Frank Blokland van de Vereniging Institutionele Beleggers in Vastgoed. Een aantal van zijn leden sloeg vorig jaar samen met de woningcorporaties de handen ineen om meer middeldure woningen te bouwen in Amsterdam. Het zogeheten initiatief PAM had als voornaamste doel het huren betaalbaar te houden; meer dan een procent plus de inflatie zouden de huurprijzen niet stijgen. Maar de gemeente Amsterdam trok haar eigen plan, zegt Blokland. “De huurstijging mag niet boven de inflatie uitkomen, zegt de gemeente. 25 jaar lang niet. Dat is voor ons niet rendabel.”

Om dit soort initiatieven meer ruimte te bieden, moet Den Haag duidelijk zijn over wie verantwoordelijk is voor de bouw in de vrije sector, zegt Verwey. En gemeenten moeten zich minder focussen op de hoge opbrengsten die ze binnenhalen als ze hun grond aan beleggers verkopen. NVM pleit op haar beurt voor een minister Bouwen die de bouw verder kan aanjagen.