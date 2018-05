Den Bosch wint, maar moet nog steeds vrezen voor Amsterdam in titelstrijd

De teleurstelling bij Amsterdam was daarom groot toen er donderdagmiddag ontnuchterende cijfers op het scorebord stonden in Den Bosch. Het eerste finaleduel van de play-offs (best-of-three) werd pas in de slotseconden beslist door Marlies Verbruggen (3-2), die de rebound verzilverde na een strafcorner van Ireen van den Assem. Morgen is de tweede wedstrijd in Amsterdam (16.00 uur).

“Het zit er zeker in”, bleef Amsterdam-coach Rick Mathijssen optimistisch na de mokerslag in Den Bosch. “Deze nederlaag moeten we vooral onszelf kwalijk nemen. We hebben de goals echt cadeau gedaan.”

Wat Mathijssen na afloop ten overstaan van zijn spelersgroep zei? “Dat Den Bosch een van de beste wedstrijden van het seizoen speelde en dat wij nog twintig procent beter kunnen”, herhaalde hij desgevraagd. “En dat kan. Deze ploegen liggen ongelooflijk dicht bij elkaar.”

Amsterdam vormt een serieuze bedreiging voor de hegemonie van Den Bosch, dat de laatste twintig seizoenen liefst achttien (!) keer landskampioen werd. Alleen Amsterdam wist het jaarlijkse Brabantse feestje te onderbreken in 2009 en 2013.

Spektakel Ook dit seizoen waren er tekenen dat Den Bosch, zonder de naar Royal Antwerp vertrokken strafcornerspecialist Maartje Paumen, een lastige uitdager zou hebben in Hockeyclub Amsterdam. De reguliere competitie onderstreepte dat. Amsterdam sloot die als lijstaanvoerder af voor Den Bosch. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een spannend openingsduel in de finale van de play-offs. De overvolle tribunes kregen behalve vooraf een vuurwerkshow ook spektakel op het veld te zien. Beide finalisten maakten de verwachtingen waar. Amsterdam begon brutaal tegen de regerend landskampioen. Charlotte Vega kreeg de eerste kans voor Amsterdam. Een minuut later, na een overtreding op diezelfde Vega, was het direct raak uit de eerste strafcorner: Eva de Goede pushte hard in de rechterhoek. Amsterdam werd daarna slordiger. Lauren Stam verspeelde de bal aan Lidewij Welten, waarna ’s werelds beste hockeyster van 2015 in tweede instantie raak schoot. Wij kunnen pieken op het juiste moment. Niks geen angst, maar gewoon durven hockeyen.” Raoul Ehren, coach Den Bosch