Democratische gouverneur stapt over naar kamp Trump

De 66-jarige Justice stond bekend als conservatieve Democraat. Hij is pas sinds januari gouverneur van West-Virginia. In het verleden wisselde hij wel vaker van politieke voorkeur. Zo steunde hij zowel Democraten, Republikeinen als onafhankelijke kandidaten tijdens kiescampagnes.



Als steenkool- en vastgoedmagnaat is hij een van de rijkste politici van de VS. West-Virginia is een van de staten die het zwaarst is getroffen door de snel teruglopende steenkoolindustrie, iets wat veel inwoners in de schoenen van de voormalige president Barack Obama en zijn milieubeleid schuiven. Trump maakte er tijdens zijn kiescampagne een speerpunt van de steenkoolindustrie nieuw leven in te blazen en de milieumaatregelen terug te schroeven.



Volgens The New York Times onderhoudt Justice 'vriendschappelijke' relaties met sommige familieleden van Trump. Zo zou hij Donald Trump Jr. eerder dit jaar hebben uitgenodigd voor een kalkoenjacht en een dagje forelvissen.

