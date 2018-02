Democraten willen nu eigen versie van FBI-memo vrijgeven

Het memo is een reactie op een vier pagina's tellend document van de Republikeinen dat eerder werd vrijgegeven. Daarin worden de federale recherche FBI en het ministerie van Justitie er onder andere van beschuldigd een rechter te hebben misleid.

De Democraten vinden die voorstelling onjuist en onvolledig. Met het vrijgeven van het nieuwe document willen ze de claims weerleggen. Volgens Schiff wordt het 'tegenmemo' naar het Witte Huis gestuurd en zal het 'zeer lastig' worden voor de regering-Trump om openbaarmaking ervan nog tegen te houden.

Vijf dagen bedenktijd

Trump heeft vijf dagen de tijd om te beslissen of hij het document wil vrijgeven. Eerder op de dag werd Schiff nog flink op de korrel genomen door Trump die hij op Twitter 'een van de grootste leugenaars in Washington' noemde. Hij voegde eraan toe dat Schiff 'een gevaarlijk lek' is en 'moet worden gestopt'.



In dezelfde serie tweets prees Trump juist de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, die verantwoordelijk is voor de eerste memo. Hij noemde hem 'een man van uitzonderlijke moed en lef, die ooit zal worden erkend als Grote Amerikaanse Held voor wat hij heeft blootgelegd en wat hij heeft moeten doorstaan'.



Een woordvoerder van het Witte Huis, Raj Shah, liet weten dat er desondanks een zorgvuldige 'juridische afweging' zal worden gemaakt in de beslissing om het Democratische 'tegenmemo' al dan niet vrij te geven.