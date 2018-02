Democraten geven nu eigen, bewerkte memo over rol FBI vrij

De bewerkte memo is een reactie op de beschuldigingen van de Republikeinen aan het adres van de FBI eerder deze maand. Toen kreeg de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden groen licht van Trump (zelf Republikein) om een memo van de Republikeinen vrij te geven waarin zij de FBI en het ministerie van Justitie beschuldigen van grote fouten in het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De FBI wordt daarin onder meer vooringenomenheid verweten. Ook zou de dienst leden van het Trump-team hebben afgeluisterd.

Ondermijning Rusland-onderzoek

De FBI waarschuwde destijds voor de vrijgave van de tekst omdat daarin 'essentiële feitelijke informatie is weggelaten'. De Democraten zagen in de opheffing van de geheimhouding een poging om het Rusland-onderzoek te ondermijnen en wilden daarom hun eigen geheime memo vrijgeven, waarin de beschuldigingen van de Republikeinen worden 'rechtgezet'.



De Inlichtingencommissie stemde drie weken geleden unaniem voor de publicatie van dat Democratische document, maar Trump hield dat tegen. De memo zou volgens de president 'talrijke geheime en erg gevoelige passages' bevatten, zo luidde de argumentatie.



De Democraten in de Inlichtingencommissie hebben sindsdien met de FBI en het ministerie van Justitie gediscussieerd over aanpassingen aan de memo, om die alsnog vrij te kunnen geven. Volgen hen weerlegt het document de Republikeinse 'beweringen van wandaden' in het onderzoek. Trump noemde de memo 'een totale mislukking' en 'politiek gedreven'.