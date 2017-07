Démare wint door valpartijen ontsierde sprint

Twee grote valpartijen ontsierden de sprint. De Brit Geraint Thomas was een van de slachtoffers, maar hij behield desondanks de gele leiderstrui. Andere renners die vielen waren Mark Cavendish en John Degenkolb. Cavendish werd in de slotmeters in de dranghekken gereden en maakte een harde smak.

Lees verder na de advertentie

Wereldkampioen Peter Sagan, de winnaar van de derde etappe, finishte als tweede en de Noor Alexander Kristoff werd derde. De Belg Guillaume van Keirsbulck was de smaakmaker van de koers. De renner van de kleine ploeg Wanty ging al in de eerste kilometer in zijn eentje op avontuur en een eenzame solo van 190 kilometer volgde waarin zijn maximale voorsprong 13 minuten bedroeg.

Van Keirsbulck mocht zich daardoor een tijdlang de virtuele drager van de gele trui noemen. Hij won dit voorjaar de Belgische eendagskoers Le Samyn, maar een nog groter succes in de Tour was bij voorbaat uitgesloten. De ploegen van de sprinters verhoogden op tijd het tempo en slokten de Belg op ruim 16 kilometer voor de finish op.

Vanaf dat moment positioneerden de sprinters zich voor de strijd om de dagzege. Dat leek goed te gaan, maar in de slotkilometer was er eerst een massale valpartij die het peloton uiteen deed vallen. In de laatste meters ging nog een aantal renners tegen de vlakte.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.