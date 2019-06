Deltaplan moet vastlopend verkeer voorkomen, en dat slimme vervoer kost 3 miljard euro per jaar

Daarvoor waarschuwen 25 organisaties, van automobilisten- en fietsersclubs tot openbaarvervoersbedrijven en transportkoepels, in hun ‘Deltaplan mobiliteit’. In totaal moet de overheid 56 miljard extra investeren, bovenop bestaande plannen.

Het geld is nodig voor lightrailverbindingen, fietsinfrastructuur en wegen knooppunten waar reizigers handig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere.

Probeer betalen per kilometer nu eerst even lokaal, op de wegen waar het nodig is Ben Immers

Kilometerheffing Bovendien moeten automobilisten gaan betalen per gereden kilometer, zo staat in het plan. De belastingen op autobezit moeten worden geschrapt. Die maatregel ligt politiek gevoelig, ook al is zelfs automobilistenclub ANWB inmiddels verklaard voorstander. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen liet gisterenochtend meteen weten dat rekeningrijden geen optie is. “Ik denk dat de VVD bang is om stemmen te verliezen als ze op dit punt toegeeft”, reageert Ben Immers, hoogleraar Transport Infrastructuur en Logistiek. Hij verwacht dat het kabinet wel van gedachten moet veranderen. “De urgentie neemt toe. Er is met asfalt niet meer tegenaan te bouwen. Bovendien gaat daar te veel tijd overheen.” Immers vindt het niet slim om ‘betalen per kilometer’ landelijk in te voeren, zoals in het deltaplan staat. “Dat is een enorme operatie. Probeer het nu eerst even lokaal, op de wegen waar het nodig is.” De alliantie schetst verder een toekomst waarin slimme apps een reisplan maken op basis van de afspraken in je agenda. Met de auto reis je naar de dichtstbijzijnde ‘reizigershub’, waarna je de trein pakt. Onderweg ziet je telefoon dat de locatie van je eerste afspraak gewijzigd is, en stelt hij voor om je deelauto te annuleren en een deelfiets te bestellen bij het volgende reizigersknooppunt.

Reis-apps Deze ‘hubs’ moeten zowel in de stad komen als aan de rand ervan, en zijn ook nodig op het platteland. Het is geen nieuw idee, bevestigt hoogleraar Immers, maar wel een goed idee. “Je ziet al wel aanzetten hiervoor in de Randstad, ‘Park-and-ride-plus’, gecombineerd met hoogwaardig openbaar vervoer. In Utrecht en Rotterdam werkt het vrij goed.” Ook de slimme reis-apps zullen de komende jaren een vlucht nemen, denkt Immers. Met het nieuwe 5G-telefoonnetwerk, waarmee straks ‘alles met alles verbonden is’, kan er straks steeds meer. Hij waarschuwt wel voor de gevolgen voor de verkeersveiligheid. “Je wilt natuurlijk niet dat automobilisten tijdens het rijden continu met het vervolg van hun reis bezig zijn.” Directeur Frits van Bruggen van de ANWB zei woensdagochtend in het Radio 1 journaal dat 80 procent van Nederlanders het betalen voor autogebruik in plaats van autobezit steunt. “Het is toch raar als mijn vader net zoveel zou betalen als ik. Hij rijdt in een heel jaar evenveel als ik in twee weken.” De 25 clubs van de ‘mobiliteitsalliantie’ zijn unaniem vóór, benadrukte hij. “Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg.”

