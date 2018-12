Delaila Amega laat op EK handbal direct zien wat ze waard is

Nadat ze tot beste speelster van de wedstrijd is gekozen, zet Delaila Amega het bijbehorende presentje op de grond voordat ze door haar ploeggenoten wordt gefeliciteerd. Toevallig of niet is Nycke Groot de eerste speelster die de talentvolle handbalster een dikke knuffel geeft. In haar eerste duel op een EK liet Amega (21) zien dat ze niet zomaar als de beoogde opvolgster van Groot wordt gezien. Ze verdeelde het spel als een ervaren rot en scoorde achtmaal.

In de eerste twee wedstrijden op het EK in Frankrijk, tegen Hongarije en Spanje, kreeg Amega geen speelminuten van Helle Thomsen. De Deense bondscoach wilde de jonge opbouwspeelster in de belangrijke duels niet voor de leeuwen gooien. Thomsen vertrouwt graag op de routine van de ervaren speelsters. Ze liet tegen Hongarije en Spanje ook Merel Freriks op de bank, terwijl keepster Rinka Duijndam tegen Spanje tweemaal mocht proberen en strafworp te keren.

Debuut

Het duel van woensdag met Kroatië had sportief weinig om het lijf doordat Nederland door de zeges op Hongarije en Sanje al zeker was van een plaats in de volgende ronde. Thomsen gunde om die reden een aantal vaste krachten rust, maar toch duurde het nog ruim tien minuten voordat Amega haar debuut op een groot toernooi mocht maken. Als invalster van Maura Visser die met een blessure naar de kant moest.

Amega liet zich direct zien in de l’Axone Arena in Montbéliard. Koud in het veld maakte ze haar eerste treffer, al moesten de Deense scheidsrechters op videobeelden bekijken of de bal de doellijn wel had gepasseerd. Bij de overige zeven doelpunten van Amega bestond er geen enkele twijfel. In de tweede helft passeerde ze de Kroatische doelvrouw Tea Pijevic driemaal op rij met een vlammend onderhands schot, een van Amega’s specialiteiten.

Met haar inzicht, techniek en snelheid profileerde de dochter van een Nederlandse moeder en een Ghanese vader zich als een spel­ver­deel­ster van het type Groot

Niet alleen door haar acht treffers – uit negen doelpogingen – had Amega een belangrijk aandeel in de 34-23 zege op Kroatië. Met haar inzicht, techniek, vechtlust en snelheid profileerde de dochter van een Nederlandse moeder en een Ghanese vader zich als een spelverdeelster van het type Groot. De 30-jarige middenopbouwspeelster, misschien wel ’s wereld beste, heeft in Amega altijd haar opvolgster gezien.

Amega komt uit Heerhugowaard, hemelsbreed zo’n zes kilometer van Koedijk, de geboorteplaats van Groot. Vanuit de handbalacademie kwam ze bij SEW, ook de eerste eredivisieclub van haar provinciegenoot. Groot vertrok op jonge leeftijd naar Denemarken en speelt nu al drie jaar bij het Hongaarse Györ, de beste club van Europa. Amega vond via Quintus onderdak bij de Duitse Bundesligaclub Tus Metzingen, waar ze dit seizoen een van de vaste waarden is.

Niet alleen Amega kon woensdag tevreden terugkijken op haar EK-debuut. Ook Merel Freriks (20) deed het goed aan de cirkel. Ze scoorde vijfmaal en de Kroatische verdedigsters moesten de fysiek sterke speelster van het Duitse Bensheim zevenmaal afstoppen ten koste van een strafworp. Niet alle jonge talenten die Thomsen heeft meegenomen naar Frankrijk hebben zich kunnen laten zien. Voor de derde wedstrijd op rij zat Dione Housheer, het 19-jarige talent dat door insiders wordt gezien als een topper in spe, op de tribune.

Nederland verhuist vandaag van Montbéliard naar Nancy, waar zondag in het Palais des Sports Jean Weille Roemenië de eerste tegenstander uit de tweede groepsfase is. Net als Nederland is Roemenië nog ongeslagen. Dinsdag volgt het duel met tweevoudig titelverdediger Noorwegen dat al twee keer verrassend verloor en woensdag wacht het door oud-bondscoach Henk Groener gecoachte Duitsland.