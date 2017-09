Del Potro heeft altijd pijn, maar geeft nooit op

Met een rode neus doet Juan Martin del Potro zijn verhaal in de persconferentie na zijn wedstrijd. Snotverkouden, grieperig, ellendig. Maar wel in de kwartfinale op de US Open. Zo ziet het publiek in New York hem eigenlijk het liefst. Vechtend, bijna ten onder, en toch winnen. De manier waarop de 28-jarige Argentijn zich voor de kwartfinale plaatste, was weer typisch op z'n Del Potro's.

Hondsberoerd denkt hij na twee verloren sets tegen de Oostenrijker Dominic Thiem aan opgeven. Tot zijn harde klappen ineens wel goed terechtkomen, en hij in vijf sets alsnog wint. "Ik kon bijna niet ademen, niet bewegen", vertelt Del Potro. "Ik wilde stoppen, tot mijn service in de derde set weer ging lopen en ik het publiek zag. De fans gaven me energie. Ik ben blijven vechten."

Del Potro maakte een einde aan de hegemonie van Federer op Flushing Meadows

Vandaag speelt hij tegen Roger Federer. Het affiche is een herhaling van de finale van acht jaar geleden, toen Del Potro het mooiste moment uit zijn carrière beleefde met zijn eerste en tot nu toe enige grandslamtitel. Toen was de 1.98 meter lange speler de spelbreker die het feestje van Federer bedierf.

Hij maakte een einde aan de hegemonie van de Zwitser op Flushing Meadows, nadat Federer vijf jaar achter elkaar de titel had gewonnen. Nu is Del Potro zelf publiekslieveling. New York ziet de reus uit Tandil graag terugkeren naar de top. Zijn concurrenten waren bijna vergeten dat hij er ook nog was, zo lang had Del Potro last gehad van een blessure aan zijn pols. Hij werd drie keer aan het gewricht geopereerd, twijfelde over een pensioen, maar keerde toch terug op de baan.

Met een backhand die nog maar half werkte, klom hij in anderhalf jaar van de 1045ste naar de 28ste plek op de wereldranglijst. Tot groot vermaak van het publiek, dat zijn epische partijen nog niet was vergeten. Net als vorig jaar, toen hij kort na zijn comeback tot de kwartfinale reikte, was de Argentijn als vanouds een sensatie in New York.

Op de vraag waarom men zo van hem houdt, haalt Del Potro bescheiden zijn schouders op. Hij grinnikt. "Ik denk dat ze het mooi vinden om te zien hoe ik ondanks mijn polsproblemen steeds probeer terug te komen. Ze houden van iemand die nooit opgeeft. Iedereen kan zien dat mijn backhand nog niet goed genoeg is, maar ik probeer het nog steeds."

'Het publiek was episch' Ook Federer was bijna vergeten dat zijn kwelgeest, die hem acht jaar geleden de titel ontnam, er nog was. Het gejuich dat het publiek aan de andere kant van het tenniscomplex produceerde, zei genoeg. Terwijl Federer zich eenvoudig verloste van de Duitser Philipp Kohlschreiber, hoorde hij vanuit het Arthur Ashe stadion dat de tennisfans voor Del Potro uit hun dak gingen. "Het publiek was episch. Ik kon ze zelfs horen op het center court. Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt. Het is goed dat hij er weer is." Op Rafael Nadal na zijn er verder weinig aansprekende namen meer over in het mannentoernooi. Novak Djokovic, Andy Murray en Stan Wawrinka lieten de US Open aan zich voorbij gaan vanwege blessures. Om van Federer te winnen, zal Del Potro diep moeten gaan. Federer speelt op 36-jarige leeftijd beter dan ooit. Na vier jaar zonder grandslamtitel won de Zwitser dit jaar zijn achttiende en negentiende grandslamzege op de Australian Open en Wimbledon. Del Potro zal meer moeten doen dan alleen de griep overwinnen. Hij zal moeten lijden, precies zoals het publiek het graag ziet.

