Del Potro eist zijn plek weer op

Na zijn beste seizoenstart sinds jaren, met twee titels en zonder fysiek malheur, leek het noodlot voor Juan Martin del Potro vlak voor Roland Garros toch weer toe te slaan. De Argentijn moest in Rome opgeven met een liesblessure en zijn deelname aan het Parijse grandslamtoernooi was lange tijd onzeker. Pas op de dag voor het begin van Roland Garros kreeg hij toestemming van zijn medische staf om mee te doen.

Lees verder na de advertentie

En Del Potro is er nog altijd. Gisteren plaatste de 29-jarige Zuid-Amerikaan zich voor de tweede keer in zijn carrière voor de halve finale in Parijs. De eerste keer dat hij zover kwam was in 2009, het jaar van zijn doorbraak. Del Potro verloor destijds in de Franse hoofdstad van Federer, maar later in het jaar versloeg hij de Zwitser in de finale van de US Open. Een glanzende loopbaan lag voor hem.

Pijn Maar hoe anders liep het. Del Potro werd overstroomd door een golf van blessures. Drie keer onderging hij een operatie aan de linkerpols en vaak dacht hij aan stoppen. Die pijnlijke en frustrerende periode uit zijn leven flitste gisteren door zijn hoofd nadat hij Marin Cilic (7-6, 5-7, 6-3, 7-5) had verslagen. Toegejuicht door de toeschouwers op Court Suzanne Lenglen (Delpo, Delpo) kon hij zijn emoties nauwelijks de baas. "Ik heb mij lange tijd fysiek helemaal niet goed gevoeld", stamelde Del Potro. "Ik was soms dichtbij het einde van mijn carrière. Nu kan ik de juiste woorden niet vinden om te beschrijven hoe ik me op dit moment voel. Dit is zo goed voor mij, mijn team en mijn familie." Vandaag wacht hem de grootste uitdaging voor iedere tennisser op Roland Garros. Een duel met Rafael Nadal. Ik was soms dichtbij het einde van mijn carrière Juan Martin del Potro De Spaanse tienvoudig kampioen rekende gisteren af met een andere Argentijn. Na de woensdagavond wegens regen afgebroken partij gunde Nadal Diego Schwartzman nog vier games: 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. In de onderlinge duels tussen Nadal en Del Potro leidt de titelverdediger met 9-5. "Het wordt een uniek moment", keek Del Potro vooruit. "Nadal heeft zijn hele leven hier maar twee keer verloren. Hij is onbetwist de koning van het toernooi." In de partij tegen Cilic deed zich een merkwaardig incident voor. Op het moment dat Del Potro aan het eind van de tweede set wilde serveren werd hij gestoord door iemand uit het publiek. Hij stapte woedend naar de eerste rij van de tribune, maar wist de boosdoener niet te localiseren. Daarna sloeg hij een dubbele fout en verloor hij de game en later de set. Vol frustratie smeet Del Potro zijn racket tegen het gravel. Later kon hij wel lachen om het voorval. Del Potro was te blij met zijn opmars in Parijs om zich er nog langer druk om te maken. Door het bereiken van de halve finale keert hij weer terug in de topvier van de wereld. In de donkerste dagen van zijn carrière was hij op een gegeven moment afgezakt naar plaats 1045. "Ik ben zo blij dat dit allemaal achter me ligt", zei hij gisteren. Vorig jaar meldde Del Potro zich eindelijk weer in de eindfase van een grandslam. In de halve eindstrijd van de US Open verloor Del Potro van Nadal. In de eerste maanden van 2018 zette de Argentijn de opgaande lijn door. Hij pakte de titels in Acapulco en Indian Wells en klom op naar de zesde plaats op de mondiale ranglijst.

1.98 meter Om zich voor de rest van zijn carrière te behoeden voor grote fysieke problemen nodigde Del Potro begin dit jaar een aantal specialisten uit op zijn trainingen. Zij gaven hem ondermeer adviezen hoe hij zijn 1.98 meter lange lichaam op een andere manier kon belasten. Ook voegde de tennisser uit Tandil een extra fysiotherapeut, een dokter, een psycholoog en een kinesioloog toe aan zijn team. Maar ook op mentaal gebied werd Del Potro minder kwetsbaar. Zijn coaches hamerden erop dat hij op de baan minder respect moest tonen voor zijn tegenstanders. Met die nieuwe benadering wist hij in Indian Wells Federer te verslaan. Vandaag hoopt Del Potro op het Court Philippe Chatrier voor een enorme stunt te zorgen tegen Nadal. Twee tennissers gingen hem in Parijs voor. Robin Söderling in 2009 en Novak Djokovic in 2015. Onmogelijk is het dus niet.