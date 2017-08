Defensiebonden voeren de cao-druk op het ministerie op

Beide partijen spreken niet meer met elkaar sinds voor de zomer een laatste bod van Hennis door de bonden van tafel is geveegd. De onvrede onder het personeel leidt volgens Anne-Marie Snels, voorzitter van vakbond AFMP, tot een ongewenst grote uitstroom van collega's.

Op de luchthavens Eindhoven en Rotterdam wordt volgende week op vier, in plaats van drie dagen actie gevoerd

Staken mag het defensiepersoneel niet, vandaar dat gezocht wordt naar acties die het publiek niet al te zeer hinderen, maar weer zichtbaar voldoende zijn om aandacht te krijgen. Vandaag, donderdag en vrijdag worden stiptheidsacties uitgevoerd door de marechaussee op de luchthavens Eindhoven en Rotterdam. Door uitgebreide controles van de paspoorten zullen de wachtrijen wat langer zijn dan normaal.

Komt er geen Haagse reactie dan verschuiven de acties naar Schiphol en andere grensovergangen waar reizigers uit de zogeheten niet-Schengenlanden hun paspoorten moeten tonen. Op de luchthavens Eindhoven en Rotterdam wordt volgende week op vier, in plaats van drie dagen actie gevoerd.

Het arbeidsvoorwaardenconflict tussen bonden en de minister is hardnekkig en gaat verder dan alleen de vraag of loonsverhoging van twee procent voldoende is. Die verhoging is volgens de bonden volstrekt ontoereikend om te repareren wat er de laatste jaren aan koopkracht verloren is gegaan. Dat inkomstenverlies is niet in de laatste plaats het gevolg van het pensioenstelsel voor het defensiepersoneel. Dat is nog immer gebaseerd op het zogeheten eindloonstelsel dat aanzienlijk duurder is dat het middelloonstelsel. Het defensiepersoneel werd afgelopen jaar dan ook getrakteerd op een aanzienlijke premieverhoging.

Ik zie weer plannen voor boten en vliegtuigen voorbij komen, maar van investeren in het personeel is geen sprake Anne-Marie Snels, AFMP

Passend pensioen Het pensioenfonds ABP heeft al geruime tijd geleden geoordeeld dat het eindloonstelsel niet overeind te houden is. De bonden hebben dat advies ter harte genomen. Echter, omdat Defensie de ombouw naar het middelloonstelsel wenst te koppelen aan de discussie over de lonen, hebben de bonden het idee dat zij moeten bloeden voor de overgang. Defensie heeft daarnaast nadrukkelijk de wens de pensioenaanspraken eerlijker te verdelen over het personeel. Wie snel carrière maakt binnen de krijgsmacht bouwt ook heel snel een pensioen op. Meer groepen moeten een rechtvaardig en passend pensioen opbouwen. Volgens AFMP-voorzitter Snels is de actiebereidheid onder het personeel groot. Haar achterban heeft nadrukkelijk het idee in de steek gelaten te worden en de rekening te betalen voor een groot aantal jaren bezuinigen. "Voor materieel is er inmiddels wel weer aandacht. Ik zie weer plannen voor boten en vliegtuigen voorbij komen, maar van investeren in het personeel is geen sprake", aldus Snels. Investeren in mensen is hoognodig. "Zeker nu de instroom fors achterblijft bij de uitstroom." Minister Hennis deelt die vrees. Eind juni sprak zij over 4000 openstaande vacatures, op een personeelsbestand van ruim 60.000 medewerkers. Lees ook: 'Defensiebeleid is zeer ernstig en onverantwoord'

