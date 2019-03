Defensiearts geeft fout in zaak klokkenluider toe

“Heel vervelend dat het zo gelopen is. Dat had ik wellicht anders moeten doen”, erkent een defensiearts tegenover het medisch tuchtcollege in Eindhoven, over de psychische stoornis die hij op 16 november 2009 noteerde in het medisch dossier van toenmalig luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen. Deze eist dat de arts tuchtrechtelijk wordt gestraft voor zijn handelen.

De arts gaf zijn melding in het dossier de code ‘overige psychiatrische stoornissen’ mee, op basis van een uitlating van de toenmalige squadroncommandant Swenger, die tijdens een overleg stelde dat Van Wulfen naar zijn mening professionele hulp nodig had omdat “hij in een andere wereld leefde”.

De piloot verwijt de defensiearts ook het medische beroepsgeheim te hebben geschonden

De arts had op dat moment de vlieger zelf nog niet gesproken, maar zette het wel als ‘consult’ in het dossier. Van Wulfen vindt dat zijn medisch dossier daarmee ‘vervalst’ is door de defensiearts, omdat hij aantoonbaar op dat moment in Zuid-Afrika op vakantie was en er dus geen sprake was van een consult. Dat gebeurde pas enkele weken later na zijn terugkeer. De defensiearts constateerde toen geen psychiatrische stoornis, alleen werkgerelateerde problemen, maar veranderde de codering in het dossier niet.

“Achteraf gezien had ik dat moeten aanpassen”, zei de arts maandag over de codering in het dossier. Volgens zijn advocaat had hij de codering moeten omzetten naar ‘geen ziekte A00’, omdat dat zorgvuldiger was geweest, maar volgens haar is het niet aanpassen niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Vertrouwelijke informatie Het consult werd pas in 2015 uit zijn medisch dossier gehaald, nadat Van Wulfen er meermalen op had aangedrongen bij defensie. De klokkenluider meent dat het ministerie van defensie de zaak heeft getraineerd om hem zo veel mogelijk te beschadigen. De piloot verwijt de defensiearts ook het medische beroepsgeheim te hebben geschonden door vertrouwelijke informatie over hem te bespreken met commandant Swenger. Deze zou maandag ook als getuige worden gehoord, maar hij kon niet aanwezig zijn en zal tijdens een volgende zitting onder ede worden gehoord. Van Wulfen heeft het al bijna tien jaar aan de stok met defensie, nadat hij in 2009 een aantal veiligheidsproblemen aankaartte op de luchtmachtbasis Eindhoven waar hij toen werkte als piloot. Een onderzoek door de Onderzoekscommissie Integriteit Overheid stelde hem in 2015 in het gelijk, waarna hij door defensie werd gerehabiliteerd. Dat was geen wezenlijke rehabilitatie, zegt Van Wulfen. Volgens hem werkt het ministerie hem nog altijd tegen, onder meer door te weigeren een aantal documenten over te dragen, de reden waarom hij ontslag nam in 2017. “Ik ben m’n werk, mijn beroep en mijn inkomen kwijt.”

