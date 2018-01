Defensie waarschuwt: Sport-app Strava onthult onbedoeld militaire bases

Het ministerie van Defensie gaat militairen waarschuwen dat sportapps als Strava kunnen verraden waar ze zich bevinden. Militairen beseffen niet dat ze met deze apps, die bijvoorbeeld een rondje hardlopen of wielrennen registreren, voor kwaadwillenden precies te volgen zijn, denkt het ministerie.

De 27 miljoen gebruikers, voornamelijk hardlopers en wielrenners, zetten de Strava-app aan als ze gaan sporten. Hun activiteiten verschijnen vervolgens op de internetsite van Strava. Van de gegevens die twee jaar lang door alle gebruikers zijn geüpload, heeft Strava eind 2017 een kaart gemaakt: de Global Heat Map. Gele, oranje en rode lijnen tonen de door de gebruikers gebaande routes.

De kaart ziet er mooi uit, maar het is niet echt handig voor militaire operaties Australische analist Nathan Ruser

In Europa en de Verenigde Staten wemelt het zichtbaar van de lijnen van fanatieke gebruikers, maar de oorlogs- en woestijngebieden zijn overwegend zwart, op een paar lijntjes na. Die routes blijken vooral rondom bekende Amerikaanse militaire bases te liggen, Zoals de grootste NAVO-basis in het zuiden van Afghanistan, Kandahar. Dit komt waarschijnlijk doordat Amerikaanse militairen en ander personeel de app gebruiken terwijl ze activiteiten verrichten.

De lijnen lopen echter ook rondom onbekende en mogelijk gevoelige plekken, die waarschijnlijk ook bases zijn. Daar wringt het, zeggen analisten. Volgens de Australische analist Nathan Ruser, een van de ontdekkers, kan het bijzonder gevaarlijk zijn. "De kaart ziet er mooi uit, maar het is niet echt handig voor militaire operaties. Amerikaanse legerbases zijn duidelijk te herkennen en te traceren."

"Als militairen de app gebruiken zoals normale mensen doen, door het aan te zetten als ze een oefening verrichten, kan het erg gevaarlijk zijn", vervolgt Ruser via zijn Twitter. "De route lijkt namelijk gewoon op een normale hardlooproute. Ik zou eigenlijk niet in staat mogen zijn om zulke levenspatronen van deze afstand te kunnen waarnemen."

Fanatieke Twitteraars zijn sinds de bekendmaking vol in de openbare informatie van de Global Heatmap gaan wroeten. Er wordt inmiddels geclaimd dat er een CIA basis in Somalië is waargenomen. Daarnaast wordt gezegd dat er raketsystemen van de Amerikaanse defensie in wederom Somalië én Yemen zijn ontdekt, en er zouden bewegingspatronen te zien zijn op een geheime basis in de Afrikaanse Sahara.

Nieuwe technieken vragen continu om een ri­si­co­be­oor­de­ling Defensiewoordvoerder Paul Bezuijen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is inmiddels een onderzoek gestart naar de eventuele noodzaak om maatregelen te nemen. Dat liet een woordvoerder van het ministerie weten aan de Washington Post. Hij reageerde niet op de vraag wat het beleid van het leger was omtrent het gebruik van dergelijke fitness-apps. Wel heeft het Pentagon in 2013 het gebruik van de zogeheten Fitbit gestimuleerd. Dat is een sportieve armband die registreert hoeveel je op een dag beweegt.