Deense uitvinder Madsen krijgt levenslang voor de moord op journaliste Kim Wall

De Deense uitvinder nam de dertigjarige journaliste op 10 augustus vorig jaar mee in zijn 17 meter lange, zelf ontworpen duikboot. Wall werkte aan een artikel over Madsen en wilde hem interviewen. Toen ze uren later niet reageerde op berichten van haar vriend, gaf die haar op als vermist.

Lees verder na de advertentie

Madsen kwam de volgende dag boven water met zijn duikboot die hij kort daarop liet zinken. Hij verklaarde Wall de avond tevoren te hebben afgezet, maar dat verhaal rammelde.

Na anderhalve week vond een fietser haar torso, dat meerdere steekwonden had. Later vonden duikers een tas met lichaamsdelen. Walls lichaam bleek in stukken gezaagd.

Wisselende verklaringen De uitvinder zelf bleef de moord tijdens het proces ontkennen. Zijn verklaringen over wat er wel is gebeurd, wijzigde hij eerder al een aantal keer. Zo stelde hij na de vondst van Walls lichaam dat haar dood aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. Er zou een zwaar valluik op haar hoofd zijn gekomen. Uit de autopsie bleek er niets van een beschadiging aan haar schedel die een dergelijke klap zou hebben veroorzaakt. Volgens Madsens verklaring op het proces kwam Wall om door verstikking, omdat door een ongeval uitlaatgassen in de duikboot terechtkwamen. Hij probeerde nog eerste hulp te verlenen, zei Madsen tegen de rechtbank, maar daar moest hij mee stoppen ‘anders bestond het risico dat er twee doden op de onderzeeboot zouden zijn’. Volgens het openbaar ministerie is voor die uitleg geen enkel bewijs.

Gewelddadige video's Op Madsens computers vond de politie honderdveertig gewelddadige video’s met beelden van vrouwen die werden vermoord. Bovendien zat er bij zijn arrestatie bloed van de journaliste op Madsens neus en bodysuit. In het psychiatrisch rapport over Madsen staat dat hij niet empathisch is en geen schuldgevoel kent, zei de aanklager vorige maand tijdens het proces. In Denemarken zitten levenslang gestraften meestal niet langer dan vijftien jaar in de gevangenis. Na twaalf jaar kan een veroordeelde een verzoek om gratie bij de koningin indienen.

Lees ook:

Zweedse politie heropent cold cases na arrestatie duikbootkapitein De politie in Zweden gaat oude moordzaken heropenen naar aanleiding van de mysterieuze dood van journaliste Kim Wall aan boord van de onderzeeër van de Deen Peter Madsen.