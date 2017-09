Deense duikbotenbouwer: 'Zweedse journaliste stierf door luik op haar hoofd'

De van moord verdachte Madsen zei tegen de rechter in Kopenhagen dat hij een luik openhield, maar dat het te zwaar bleek en dat het toen bovenop haar dichtklapte.

De uitvinder Madsen is 12 augustus gearresteerd en wordt beschuldigd van moord op de dertigjarige Zweedse. Hij wordt ook beschuldigd van lijkschennis. De aanklager stelt dat hij de stoffelijke resten in stukken sneed en in zee gooide om de doodsoorzaak en haar dood te verhullen.

De naakte romp is 21 augustus in een baai bij Kopenhagen gevonden. Walls hoofd en ledematen zijn nog steeds spoorloos. De journaliste werd 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen.

Madsen spreekt van een ongeluk, maar erkent volgens zijn advocaat dat hij lijkschennis heeft gepleegd door het lichaam in zee 'te begraven'. Hij bestrijdt dat hij het lichaam in stukken heeft gesneden.

Madsen werd 11 augustus uit zee opgepikt. Hij had zijn duikboot, de Nautilus, verlaten en het negen jaar oude vaartuig is gezonken. Volgens de aanklagers heeft Madsen zijn onderzeeër tot zinken gebracht.

Zeemansgraf

De 46-jarige Madsen zegt in eerste instantie dat hij de journaliste op een eiland heeft afgezet, maar verklaart later dat er technische problemen waren met de duikboot, dat Hall is omgekomen en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. De politie heeft bloedsporen van Wall aangetroffen in de achttien meter lange onderzeeër. Madsen blijft bij zijn eerdere verklaring.

Wat zich werkelijk heeft afgespeeld op de boot, is voer voor de Scandinavische pers. Madsen was immers alleen met Wall in zijn onderzeeër. De zaak houdt de gemoederen flink bezig, en niet alleen door de gruwelijke details. Madsen is een bekende Deen, die ooit een inspirerende TED-talk gaf met de titel 'Hoe je dromen waar worden'.

Hij wordt ook 'Rocket Madsen' genoemd vanwege zijn ambitie om een bemande raket te lanceren vanaf een drijvend platform in de Oostzee. De uitvinder staat bekend als zeer excentriek; een geniale man, die ook veel vijanden heeft. Redenen genoeg om een profiel over hem te schrijven, zoals Wall van plan was. Ze werd zelf het verhaal.