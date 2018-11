Deense ambtenaar verduistert 15 miljoen aan sociale subsidies

Ze was veertig jaar ambtenaar, daarna een voortvluchtig verdachte, en nu is ze in de kraag gevat. De 64-jarige Britta Nielsen, sinds begin oktober gezocht in verband met een van de grootste fraudezaken in de geschiedenis van Denemarken, werd maandagochtend door de Zuid-Afrikaanse politie van haar bed gelicht.

Nielsen is een oud-werknemer bij de Socialstyrelsen, de sociale dienst, die is ondergebracht bij het ministerie voor kinderen en sociale zaken. De vrouw wordt ervan verdacht tussen 2002 en 2018 111 miljoen Deense kroon – bijna 15 miljoen euro – achterover te hebben gedrukt. Het leeuwendeel van het geld zou afkomstig zijn uit een fonds dat is bestemd voor de minst geprivilegieerde deel van de bevolking’ Pas toen eerder dit jaar het toezicht binnen het ministerie werd aangescherpt, kwam de grootschalige zwendel aan het licht.