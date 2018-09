Deens campingelftal moet wellicht echt aan de bak

“Dit is de mooiste nederlaag uit mijn carrière.” Oud-voetballer John Jensen, die woensdagavond als interim-bondscoach van Denemarken met een elftal gelegenheidsinternationals verloor van Slowakije (3-0), zei het met ontroering in zijn stem. “Deze jongens zijn helden”, meende hij.

Jensen, doelpuntenmaker in de ­met 2-0 van Duitsland gewonnen EK-finale van 1992, was ­geraakt door de kameraadschap die hij had aangetroffen bij Denemarken. De schade tegen Slowakije, nummer 26 op de Fifa-ranking, was beperkt gebleven tot slechts drie tegentreffers. Terwijl de aanloop naar het oefenduel zo tumultueus was ­geweest.

De Deense voetbalbond DBU, die al maanden in onderhandeling is met de Deense internationals over de ­portretrechten van de spelers, riep ­vorige week in allerijl Deense voetballers op om zich beschikbaar te stellen voor de oefeninterland tegen Slowakije. Een noodgreep, omdat de impasse met de internationals voortduurde en een straf van de Uefa, zoals uitsluiting voor het EK 2020, niet ondenkbaar zou zijn bij een no show in Slowakije.

Toen Slowaakse spelers na afloop van shirtje wilde wisselen, kregen ze bij de Denen telkens nul op het rekest

Geen onbelangrijk detail Aan de oproep werd gehoor gegeven. Vierentwintig gelegenheidsinternationals, onder wie amateurvoetballers, semiprofs en zaalvoetballers, reisden begin deze week af naar Trnava, waar ze de rood-witte kleuren van het vaderland verdedigden. Met succes. De Slowaken, die in hun nagenoeg sterkste opstelling speelden, werd moedig partij geboden door het ‘campingelftal’. Vooral doelman Haagh (46 zaalvoetbalinterlands) voorkwam meer tegendoelpunten. Het zou kunnen dat de gelegenheidsinternationals opnieuw in het veld staan als Denemarken het ­zondag opneemt tegen Wales in de Nations League. Jesper Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond, ­beweerde stellig dat er dan een nieuw elftal binnen de lijnen zal verschijnen, maar intussen is er nog altijd geen akkoord over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Daarnaast speelt er nog iets anders. De reglementen van wereldvoetbalbond Fifa schrijven voor dat spelers maar één keer kunnen worden opgeroepen voor een interlandperiode. Geen onbelangrijk detail, aangezien de vaste kern van de Deense internationals, onder wie aanvoerder Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) en Lasse Schöne (Ajax), al huiswaarts zijn gekeerd.

Solidair Veel werkgevers zullen, ook als het op het laatste moment nog tot een akkoord komt tussen de Deense voetbalbond en de internationals, wijzen op de geringe trainingsarbeid van de afgelopen week en de daarmee toegenomen kans op blessures. De Deense gelegenheidsinternationals zullen er, indien nodig, staan en ze zullen zich geven voor volk en vaderland. Jensen, die het betreurt dat Denemarken international voor schut staat, zal zondag in ieder geval worden vervangen door de eigenlijke bondscoach, de Noor Åge Hareide. Hij had zich eerder solidair verklaard met zijn protesterende spelers. In Aarhus, waar Denemarken het opneemt tegen Wales, zullen spelers als doelman Haagh, spits Offenberg en de verdedigers Nielsen en Johansen ongetwijfeld als ware helden worden onthaald. Jensen zag vol trots dat zijn ­gelegenheidselftal – hoe beperkt ­getalenteerd sommigen ook waren – zich met hart en ziel voor Denemarken inzette. De vaderlandsliefde bleek uit alles. Toen Slowaakse spelers na afloop van shirtje wilde wisselen, kregen ze telkens nul op het rekest. Alle Denen wensten hun eigen shirt te behouden. Als herinnering aan een onvergetelijk voetbalavond in Trnava.

